Farming Simulator 22 s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires en une semaine

Farming Simulator 22 n’est sorti dans la nature que depuis environ une semaine et s’est déjà vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires.

Sorti le 22 novembre, le développeur Giants Software s’est auto-édité cette fois-ci et a pu rationaliser la communication avec les distributeurs internationaux et étendre le réseau. Et, ça a payé.

La communauté de la série grandit également avec la série grâce au multijoueur multiplateforme qui permet de connecter plus de joueurs entre eux.

Disponible sur PC ainsi que sur les plates-formes actuelles et de nouvelle génération, Farming Simulator est apparu pour la première fois en 2008 et propose des environnements américains et européens. Dans le jeu, vous pouvez cultiver, élever du bétail, faire pousser des cultures et vendre des produits issus de l’agriculture.

Les jeux proposent également des missions générées dynamiquement et vous recevez de l’argent une fois la tâche terminée.

Et si l’agriculture en elle-même n’est pas assez amusante, vous pouvez pratiquement conduire toutes sortes de tracteurs réels, allant de l’équipement léger à l’équipement lourd. Il existe également toutes sortes de camions différents qui contribuent à apporter plus d’authenticité au jeu.

Disponibles sur PC, consoles et mobile, à partir de 2020, les différents jeux se sont vendus à plus de 25 millions d’exemplaires sur toutes les plateformes combinées, les offres mobiles ayant été téléchargées plus de 90 millions de fois.