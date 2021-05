Farrah Abraham accuse le maire de Windsor d’agression sexuelle

La star de . ‘Teen Mom’ accuse le maire de Windsor, en Californie, d’agression sexuelle: qu’a dit Farrah Abraham?

Le maire de Windsor, Californie, Dominic Foppoli, a démissionné de ses fonctions le 21 mai 2021, après avoir été accusé d’agression sexuelle par l’ancienne star de “Teen Mom OG”, Farrah Abraham, comme le rapporte exclusivement le San Francisco Chronicle.

Farrah est devenue la neuvième femme, selon la presse démocrate, à porter plainte pour inconduite sexuelle contre Foppoli, et le maire a refusé de démissionner pendant des mois avant d’être dénoncé par la personnalité de MTV.

Farrah a affirmé que Foppoli l’avait agressée sexuellement à Palm Beach, en Floride, en mars, selon le San Francisco Chronicle. Foppoli nie les accusations portées contre lui.

“C’est le cœur lourd que je démissionne, à compter d’aujourd’hui”, a écrit Foppoli dans un communiqué publié par l’intermédiaire de son avocat, selon SF Gate. “J’ai toujours soutenu et je maintiendrai toujours que je n’ai participé à aucun acte sexuel non consensuel avec une femme.”

Jouer

Le maire de Windsor, Foppoli, démissionneBreaking News2021-05-21T19: 31: 06Z

«J’ai récemment appris qu’une femme de Palm Beach, en Floride, m’accuse d’actes non consensuels lors d’une visite là-bas en mars de cette année», a poursuivi Foppoli, faisant référence à Farrah. “Il a porté ses accusations après avoir appris l’histoire du San Francisco Chronicle le 8 avril 2021. Je ne doute pas qu’il fasse ces accusations pour tenter de tourner la situation à son avantage.”

Farrah a soumis un rapport aux autorités le mois dernier, a rapporté le San Francisco Chronicle. L’avocat de Farrah, Spencer Kuvin, a déclaré que Farrah s’était entretenue avec la police six jours avant que la Chronique ne publie son histoire initiale sur les allégations contre Foppoli, selon la presse démocrate. Kuvin a également déclaré que la police disposait de preuves numériques et physiques pour étayer les allégations de Farrah contre Foppoli.

Huit autres femmes ont accusé Foppoli de divers crimes sexuels qui, selon elles, se sont produits entre 2002 et 2019. Ils incluent des allégations de relations sexuelles orales forcées et de viol, a rapporté le San Francisco Chronicle. Avant de démissionner officiellement, Foppoli a pris sa retraite en avril. Le maire adjoint de Windsor, Sam Salmon, a sonné en l’absence de Foppoli, a écrit SF Gate.

Le bureau du shérif du comté de Sonoma a ouvert une enquête.

Farrah n’a pas directement répondu aux allégations sur les réseaux sociaux

Farrah est connue pour être active sur les réseaux sociaux, mais n’a pas directement répondu à ses allégations contre Foppoli.

Dans une publication Instagram du 19 mai, Farrah s’est adressée aux survivants d’abus sexuels.

«J’espère que nos enfants seront mieux surveillés, soignés, car ils sont la proie de personnes très malades et sont vulnérables à eux», a-t-il écrit. «Les survivants tiennent bon et portent plainte légalement, commencent une thérapie et en apprennent davantage sur ce qui peut les empêcher de sortir de prison et mettre ceux qui ont fait cela en prison».

Dans une mise à jour le jour suivant, Farrah a écrit qu’elle ne s’était «jamais sentie mieux» et qu’elle s’était sentie comme une «déesse» pendant son «voyage de santé mentale».

Farrah a déclaré qu’elle avait été “droguée et violée plus d’une fois”

Farrah a précédemment parlé de son histoire de traumatisme, lors d’une interview en 2014 avec In Touch Weekly, citée par Celebuzz. «La violence a été une grande partie de ma vie», avait-elle déclaré au magazine à l’époque. «C’est horrible ce que j’ai vécu. Cela a causé beaucoup de problèmes, mais je suis heureux d’avoir pu survivre.

«J’ai laissé entrer le mauvais type de personnes dans ma vie», a-t-il poursuivi. «Ils m’ont droguée et violée plus d’une fois. C’était une période très sombre ».

L’année précédant l’interview, la célébrité a réalisé une sex tape privée avec l’acteur adulte James Deen. En 2013, Farrah a affirmé qu’ils étaient sortis avec désinvolture et que sa sex tape était quelque chose qui avait été divulgué. Deux ans plus tard, Farrah a allégué qu’elle avait été violée par Deen, dont le nom de naissance est Bryan Sevilla.

Deen a été accusé de viol par au moins neuf femmes, dont Farrah, bien qu’il ait déclaré au Daily Beast en 2015 qu’il était “complètement déconcerté” par les allégations et a nié les allégations d’agression sexuelle.

Ceci est la version originale de Heavy