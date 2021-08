Farrah Abraham, alun de «Teen Mom», dénonce le manque d’excuses de Chrissy Teigen

La star de Teen Mom Farrah Abraham n’est pas très satisfaite des excuses du mannequin Chrissy Teigen – ou de son absence – pour sa prétendue cyberintimidation de la star de Teen Mom. Abraham a fait une apparition sur E! Le podcast Just the Sip de News, où elle a parlé de ses sentiments envers la mère modèle et de son comportement passé. “J’espère qu’elle est dans un meilleur endroit”, a déclaré Abraham. “Je n’ai toujours pas reçu d’excuses. Je viens de remarquer son comportement habituel où elle dit des choses et se met en sourdine et-ou bloque les choses, puis ne donne pas suite à ce qu’elle dit. Encore une fois, c’est de l’hypocrisie et je ne ‘ ne le tolère pas.”

“Je suis toujours prête à m’asseoir avec quelqu’un et à m’excuser, ou à affronter la situation et à aller de l’avant”, a poursuivi Abraham, montrant les attributs qu’elle aurait souhaité voir de Teigen. “Ces choses sont difficiles. Ces choses ne sont pas faciles.” Elle a poursuivi, ajoutant qu’elle ne comprenait pas “pourquoi quelqu’un ne peut pas devenir une meilleure version d’eux-mêmes et s’intensifier”. “C’est un peu décevant pour moi. Si vous allez dire quelque chose dans un sens, vous devez vous excuser de la même manière. Mais je sais juste que plus quelqu’un attend pour faire quelque chose quand il prétend avoir déjà Je ne sais pas quoi vous dire. Je souhaite juste le meilleur pour elle, pour son mariage et sa famille”, a-t-elle déclaré.

Abraham a déclaré aux médias à l’époque qu’elle pensait que les paroles de Teigen étaient “très dérangeantes” et qu’elle avait l’impression que Teigen la faisait honte au sexe. “Quand j’ai vu Chrissy Teigen pour la première fois faire ces commentaires, je pouvais dire qu’elle était une groupie et un modèle désespérés de vidéoclips. [At the time] Je pensais juste que c’était seulement avec moi et je l’ai ignorée parce que je ne me comporte pas comme ça. Maintenant, je vois que c’est des tonnes et des tonnes de gens. Cela me dérange vraiment en ce moment”, a déclaré Abraham à Fox News à l’époque.

Tiegen a finalement envoyé des excuses publiques pour son comportement de cyberintimidation et de « trolling » d’Abraham et de plusieurs autres personnalités publiques comme Courtney Stodden des mois après la révélation de l’incident. “Pas un jour, pas un seul instant ne s’est écoulé sans que je n’aie ressenti le poids écrasant du regret pour les choses que j’ai dites dans le passé”, a-t-elle écrit. “J’étais un troll, point final. Et je suis vraiment désolé.”