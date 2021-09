Farrah Abraham de retour dans la franchise “Teen Mom”, selon un rapport

Après avoir rompu les liens avec la franchise en 2018, Farrah Abraham revient à Teen Mom. La série de téléréalité MTV tourne actuellement une série dérivée mettant en vedette d’anciens membres de la distribution, dont Abraham, de Teen Mom OG, Teen Mom 2 et Teen Mom: Young & Pregnant. Cependant, ce nouveau spectacle aura une tournure. Dans un style similaire à Big Brother, ce spin-off encore sans titre mettra en vedette les stars vivant toutes ensemble sous un même toit dans un complexe. Les quartiers rapprochés et les tempéraments courts sont sûrs d’apporter le drame. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée, mais PEOPLE a publié une photo d’Abraham pendant le tournage.

Les autres acteurs n’ont pas encore été annoncés. “Le but, bien sûr, est de créer du drame et des combats internes”, a déclaré une source à E!. “Donc, mettre Farrah dans le mix va déclencher cela. Il y a déjà eu beaucoup de conflits.”

Abraham a rompu avec la franchise en 2018 après avoir déposé une plainte de 5 millions de dollars affirmant qu’elle avait été licenciée de MTV après avoir travaillé dans l’industrie du divertissement pour adultes. Dans les documents judiciaires obtenus par E! News à l’époque, Abraham affirmait qu’à la suite de son travail pornographique, les producteurs et les membres de l’équipe la faisaient se sentir “harcelée, humiliée et discriminée”, ainsi que “irrespectée, ridiculisée et humiliée par le sexe”.

« Viacom m’a laissé partir car en tant que magnat des affaires, j’agis comme un adulte et je participe aux promotions et activités pour adultes que d’autres adultes font GRATUITEMENT ou en privé ! » Abraham a écrit dans une publication sur Facebook après avoir été licencié. “Je suis fier de ne pas céder à la honte sexuelle du réseau Viacom. Fier de ne pas avoir un réseau qui me prive d’opportunités financières pour mes objectifs, fier d’être un défenseur d’une vie sexuelle saine, de rapports sexuels protégés, de la prévention des grossesses chez les adolescentes, et bien plus encore pendant que je dirige des entreprises dans différents domaines et que je les dimensionne.

La société mère de MTV, Viacom, a fait une déclaration à E! News après qu’Abraham eut porté plainte. “Nous respectons la décision de Farrah de poursuivre d’autres efforts, et nous lui souhaitons le meilleur. Concernant son procès, les réclamations sont sans fondement”, ont-ils déclaré. Abraham a finalement abandonné le procès et a conclu un règlement privé avec Viacom.