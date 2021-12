Farrah Abraham de retour dans la franchise « Teen Mom »

Farrah Abraham est de retour dans le monde des Teen Mom. Après avoir été lâchée par Teen Mom OG en 2018 après avoir été invitée à choisir entre l’émission MTV et sa carrière dans le divertissement pour adultes, Abraham a rejoint le casting de la nouvelle série dérivée, Teen Mom: Family Reunion, diffusée le 11 janvier. Le retour d’Abraham a été révélé dans un aperçu de la nouvelle série diffusée lors de la réunion spéciale Teen Mom OG de mardi.

Au cours de la réunion, Maci Bookout et Amber Portwood ont revu leur collaboration avec Abraham, Bookout affirmant que sa co-star s’était battue avec presque « tout le monde, pour être honnête ». Abraham a également pesé sur son retour dans un segment pré-enregistré, affirmant qu’elle avait passé un si bon moment à rattraper » ses anciennes co-stars, mais a admis qu’il y avait définitivement une certaine tension. » C’est vrai – un drame s’est produit « , elle taquiné. « Alors, restez à l’écoute pour un aperçu spécial qui jouera dans la deuxième partie de cette réunion. OK, mesdames, bonnes retrouvailles. Pas de prise d’assaut ! »

MTV a annoncé mardi que les retombées de Teen Mom: Family Reunion et Teen Mom: Girls’ Night In seraient diffusées consécutivement le 11 janvier – apportant une toute nouvelle lumière à certaines des dames. « Les mamans de la franchise Teen Mom se réunissent pour une réunion de famille massive afin de se connecter et de célébrer leurs liens uniques », lit-on dans le journal de Family Reunion. « Avec du plaisir, du soleil et de nouvelles amitiés… Ils retrouveront également des invités surprises d’hier et d’aujourd’hui. Aucune réunion de famille n’est complète sans un feu d’artifice ! » Portwood, Bookout et Cheyenne Floyd de Teen Mom OG, ainsi que Ashley Jones, Briana DeJesus, Jade Cline et Leah Messer de Teen Mom 2, jouent également dans les épisodes de huit heures de Family Reunion.

Teen Mom: Girls’ Night In met en vedette Portwood, Floyd, Bookout et Catelynn Baltierra alors que le casting OG regarde des épisodes de Teen Mom 2 pour « libérer leurs opinions personnelles sur les plus grands moments de l’épisode », à partir de moments « riant des crises de colère des enfants à sympathiser avec leurs luttes parentales », et à commenter la chirurgie plastique et la coparentalité. Teen Mom: Family Reunion débute le 11 janvier à 20 h HE/PT sur MTV et est suivie de Teen Mom: Girls’ Night In à 21 h HE/PT.