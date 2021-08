Farrah Abraham exclue du cours en ligne de Harvard

Teen Mom alun Farrah Abraham continue de créer du drame partout où elle va. Le pilier de la télé-réalité a récemment provoqué une certaine agitation lorsqu’elle s’est inscrite à des cours d’écriture en ligne à Harvard, mais aurait été expulsée d’une période de cours Zoom par son professeur après avoir été encouragée à abandonner le cours. Maintenant, elle revendique des “abus éducatifs” et menace de poursuites judiciaires contre l’institution de l’Ivy League.

Abraham s’est adressé à Yelp pour exprimer ses griefs, affirmant n’avoir reçu aucune aide après être passé par des canaux plus privés. Selon l’e-mail qu’elle a inclus, son instructrice Patricia Bellanca lui a dit que ses compétences en écriture n’étaient pas tout à fait à la hauteur et qu’elle devrait passer à une classe de niveau inférieur avant que le semestre ne se poursuive et que la planification ne devienne plus compliquée.

“Après avoir fréquenté Harvard et avoir subi une discrimination au plus haut niveau en étant bloqué hors de mon zoom pour un cours que j’ai payé par le professeur Patricia Bellanca et le doyen Robert Neugenboren sans que personne ne réponde aux e-mails, ne passe des appels, ni le XXI, la diversité, les directeurs des handicaps et des admissions sont intervenus dès le premier jour pour inconduite des enseignants, ce ne sont pas des professionnels responsables, ce sont des tactiques d’intimidation des étudiants qui sont illégales et sexistes”, a écrit Abraham sur Yelp. “J’ai dû contester mes frais de scolarité après que le professeur ait affirmé que j’avais un problème neurologique, mais mon autre cours m’a été demandé de parler avec un A sans effort.”

“Je conseillerais à Harvard n’est pas une école sûre ni crédible à fréquenter. Abus éducatifs, refus d’éducation des élèves, danger, discrimination, calomnie et mauvaise santé mentale et aide à l’écriture et au centre”, a-t-elle poursuivi. « Leurs propres professeurs ne savent pas enseigner en ligne !

Abraham a ensuite qualifié Harvard d’« arnaque » qui ne l’utilisait qu’à des fins publicitaires. “Aussi à cause du fait que Harvard a délibérément pris mon statut de participant à mes études sur et hors de LinkedIn comme un établissement d’enseignement frauduleux peu fiable, ils ont fait la une des journaux avec mon nom”, a-t-elle écrit. « Comment les gens pathétiques ne peuvent même pas obtenir la paix pour montrer que leur éducation est de loin supérieure à un logo Harvard sur LinkedIn … Harvard est pathétique et abusif sur le plan éducatif envers les étudiants. »