Farrah Abraham rend hommage à « l’amour de sa vie » 13 ans après sa mort

Farrah Abraham continue de se souvenir de son défunt petit ami Derek Underwood. Mardi, l’ancien de Teen Mom a marqué le 13e anniversaire de la mort d’Underwood dans un accident de voiture avec une publication émotionnelle sur les réseaux sociaux consacrée à « l’amour de [her] vie », tout en respectant la tradition de sa fille et elle de se rendre sur la tombe d’Underwood le jour de l’anniversaire de sa mort. Underwood est décédé en 2008, quelques mois seulement avant la naissance de leur fille de 13 ans, Sophia.

Dans son hommage Instagram, Abrhaam a partagé un montage vidéo d’une photo de leur visite au cimetière, les images montrant la pierre tombale d’Underwood entourée d’adeptes et d’autres pièces d’hommage affectueux. En pensant au décès d’Underwood, Abraham a écrit dans la légende : » 3 ans plus tard, je suis reconnaissant de voir » PÈRE » sur votre pierre tombale aujourd’hui. Je suis reconnaissant pour notre famille, j’en ai appris plus sur la condition humaine, le deuil, traumatisme, perte et dépression. Votre vie a fait toute la différence pour la mienne et pour tant d’autres. » Elle a poursuivi en écrivant : « In Living Memory, Peace & Love to DEREK UNDERWOOD, The Love Of My Life & PATHER à notre incroyable et béni [Sophia]. Un merci, un au revoir, un toujours dans mon esprit, me donnant la force de rendre le monde meilleur. Béni. »

Cette visite au cimetière est une tradition annuelle pour Abraham et sa fille, née un mois seulement après le décès d’Underwood dans un accident de voiture en 2008, alors que MTV était en train de filmer 16 ans et enceinte. L’accident a également tué l’ami d’Underwood, Zachary Mendoza, et blessé une autre personne. Dans son livre My Teenage Dream Ended, Abraham a écrit qu’Underwood était « mon premier amour, mon seul véritable amour ».

Au cours de plus d’une décennie depuis le décès tragique d’Underwood, Abraham a fait de sérieux efforts pour garder sa mémoire vivante pour Sophia. Dans une interview de 2020 avec InTouch Weekly, Abraham a partagé que sa fille « aspire » à connaître la famille d’Underwood puisqu’elle n’a jamais connu Underwood lui-même. La même année, Sophia a passé un mois entier avec le père d’Underwood, Jerry, ce qu’Abraham a qualifié de « bénédiction » pour sa fille.

Au milieu de son plus récent hommage à Underwood, Abraham a rencontré une vague de soutien de la part de ses partisans. Commentant son message, une personne a écrit: « Je respecte vraiment la façon dont vous gardez toujours sa mémoire vivante », et quelqu’un d’autre a ajouté: « Envoyer de l’amour pour vous et Sophia en ce jour spécial pour vous ».