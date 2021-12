Farrah Abraham rend hommage au père de sa fille à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

Farrah Abraham rend hommage à son défunt compagnon et au père de sa fille, Derek Underwood.

Le 28 décembre, la star de Teen Mom a partagé un message touchant sur Instagram pour honorer sa mémoire. « 13 ans plus tard, je suis reconnaissante de voir ‘PÈRE’ sur votre pierre tombale aujourd’hui », a-t-elle écrit en légende d’un article avec une photo de sa tombe. « Je suis reconnaissante pour notre famille, j’en ai appris plus sur la condition humaine, le deuil, les traumatismes, la perte et la dépression. Votre vie a fait une grande différence pour la mienne et pour tant d’autres. In Living Memory, Peace & Love à DEREK UNDERWOOD. L’amour de ma vie et PÈRE à notre incroyable et béni @sophialabraham. »

Farrah a conclu son message par : » Un merci, un au revoir, un toujours dans mon esprit, [and] me donnant la force de rendre le monde meilleur. »

Lorsque Farrah était sur MTV 16 & Pregnant en 2009, elle a révélé la nouvelle dévastatrice que son petit-ami de l’époque avait été tué dans un accident de voiture en décembre 2008, un mois avant qu’elle ne donne naissance à leur fille, Sophie.