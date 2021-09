Farrah Abraham revient chez Teen Mom pour une émission dérivée de MTV

Dans les documents judiciaires obtenus par E! News à l’époque, l’auteur de My Teenage Dream Ended accusait les producteurs et les membres de l’équipe de la faire se sentir “harcelée, humiliée et discriminée”, ainsi que “irrespectée, ridiculisée et humiliée par le sexe”.

En réponse à ses accusations, la société mère de MTV, Viacom, a publié une déclaration à E! News, déclarant: “Nous respectons la décision de Farrah de poursuivre d’autres efforts, et nous lui souhaitons le meilleur. En ce qui concerne son procès, les réclamations sont sans fondement.”

En mars 2018, le réseau a diffusé le moment où Farrah a quitté Teen Mom OG et s’est complètement éloigné de l’émission.

“Honnêtement, des webcams ou des divertissements pour adultes ou une vie sexuelle saine ou des relations sexuelles protégées ou toutes ces choses. Tout cela est plus bénéfique et je continuerai toujours à le faire si c’est ma propre émission, plus sur MTV”, a-t-elle expliqué dans un téléphone appel au producteur Morgan J. Freeman (contre qui elle aurait déposé un grief interne). “Il y a tellement de chemins pour moi dans ma vie.”

Lorsque Morgan lui a dit qu’elle devrait faire ce qui est le mieux pour sa famille et sa carrière, elle a pris sa décision.

“Eh bien, alors, je vais juste demander à mon avocat de vous contacter les gars et je vous souhaite tout le meilleur”, a déclaré Farrah. “Merci, passe une bonne nuit.”