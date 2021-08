Farrah Abraham, une ‘Teen Mom’, déchirée par les fans pour l’installation de l’école à la maison de sa fille Sophia

Tout comme d’autres à travers le pays, la fille de Farrah Abraham, Sophia, emprunte la voie éloignée pour l’école cette année. Pour célébrer la rentrée scolaire, l’ancienne Teen Mom a donné à ses fans un aperçu de la configuration de l’enseignement à domicile de sa fille. Mais, certains critiquent déjà la star pour avoir une configuration somptueuse pour sa fille, selon The Sun.

Abraham a récemment publié un TikTok afin de présenter la configuration. Dans la vidéo, Abraham et Sophia apparaissent afin de mettre en valeur son casier plutôt élaboré. Le casier ne ressemble probablement à rien de ce que vous avez rencontré en marchant dans les couloirs. Le casier de Sophia a un grand miroir et des lumières clignotantes qui changent de couleur. L’intérieur du casier est tout aussi somptueux, car les étagères sont décorées de papier floral noir et blanc, d’autocollants et d’argent. Les affaires du jeune de 12 ans étaient visibles dans le casier, qui comprenait tout, du parfum aux baskets.

La vidéo TikTok d’Abraham mettait largement en vedette Sophia alors qu’elle décorait le casier. Mais, la star de télé-réalité est apparue dans le clip à la toute fin alors qu’elle fermait la porte du casier et révélait un panneau indiquant: “Je suis arrivé au collège”. Alors qu’il semblait que Sophia était ravie de décorer le casier, les utilisateurs de TikTok n’étaient pas aussi ravis de voir cet affichage. Comme l’a noté The Sun, beaucoup ont commenté critiquer le casier “matérialiste”.

“C’est tellement matérialiste que c’est écoeurant”, a écrit un utilisateur. Un autre a ajouté: “Ça doit être sympa d’être gâté.” Une grande partie de l’attention s’est concentrée sur le casier, mais certains ont également critiqué Abraham pour avoir choisi d’enseigner à sa fille à la maison de cette manière. . C’est pour le spectacle. Elle peut à peine enchaîner une phrase cohérente 2getha. “

Bien qu’Abraham n’ait pas encore réagi à ce contrecoup, elle a récemment parlé du bien-être de sa fille. En juin, Abraham a affirmé que les services de protection de l’enfance avaient déjà menacé de retirer sa fille. Dans le prolongement de cette déclaration, l’ancienne star de Teen Mom a publié un TikTok à la mi-août pour préciser que sa fille va bien. Dans le clip, sa fille dit : “J’ai un lit, j’ai un toit et je vais bien.” Abraham a ajouté sarcastiquement: “Oh mon dieu, j’ai un lit et un toit et je vais bien et je mange et je dors et j’ai une bonne santé mentale. Je suis globalement une personne incroyable.”