Farruko est en deuil: qui est mort au chanteur?

. Farruko fait face à des moments difficiles sur le plan personnel.

Reggaeton Farruko est en deuil, après avoir révélé la mort de sa grand-mère maternelle, affectueusement surnommée «Carly».

À travers son compte Instagram officiel, l’artiste portoricain a rendu un hommage sincère à la mémoire de son être cher: «Vas-y doucement, ma reine. Je sais que tu souffrais. Repose en paix ».

Carlos Efrén Reyes Rosado, connu artistiquement sous le nom de Farruko, a souligné que la mort de sa grand-mère était due à des complications liées à un cancer dont il souffrait depuis un certain temps: «Papa Dieu m’a permis de te dire au revoir et de t’embrasser de mon vivant. Cela m’a fait mal de vous voir dans ce lit souffrant de ce cancer ».

«Je ne dis au revoir que plus tard, vieille dame, vous m’avez beaucoup appris. Si vous voyez grand-père, donnez-lui un baiser et un câlin de ma part. Je t’aime et je t’aimerai toujours. Sincèrement, votre petit-fils aîné », a ajouté l’interprète.

Des personnalités telles que Luis Fonsi, Clarissa Molina, Guaynaa, Rodner Figueroa et Alex Sensation ont adressé des messages de condoléances à Farruko au milieu de la période difficile qu’il vit dans la sphère personnelle.

« Forte étreinte, Farruko », « Force pour vous et la vôtre », « Qu’elle repose en paix », « Mes condoléances », « Que Dieu vous bénisse », « Que Dieu la garde dans sa gloire », « Beaucoup de force pour vous et ta famille », ont été quelques-unes des réactions sur la plateforme Instagram.

Voici ce que vous devez savoir:

Farruko a subi la perte de son grand-père il y a dix ans

Selon La Opinion, le grand-père maternel de Farruko est décédé il y a dix ans des suites d’un suicide qui a porté un coup dur au chanteur de musique urbaine.

Dans une interview avec Don Francisco en 2017, l’interprète a admis que la mort surprise de son grand-père l’avait aidé à ouvrir les yeux pour s’éloigner des mauvaises étapes qu’il prenait secrètement de ses proches dans son Porto Rico natal à cette époque.

Farruko a également mentionné qu’il s’était réfugié dans la musique après la mort de son grand-père, qu’il considérait comme l’une des figures les plus importantes de son noyau familial.

Farruko a vécu un moment familial difficile en 2020

En mars 2020, Farruko a annoncé que son frère Fabián avait été victime d’un grave accident dans la municipalité de Naranjito à Porto Rico. À ce moment-là, le membre de la famille de l’interprète a subi une intervention chirurgicale d’urgence au cours de laquelle une de ses jambes a été amputée.

«Nous l’avons presque perdu. Malheureusement, il a perdu un de ses membres mais nous l’avons en vie, ce qui est important et positif avec l’envie de continuer à se battre », a souligné Farruko dans son compte officiel sur Instagram en commentant l’accident que son frère avait subi.

«Grâce à la miséricorde de Dieu et à vos prières, mon frère @fabianofficialpr s’est déjà réveillé et est hors de danger, stable. Je leur suis profondément reconnaissant pour la force qu’ils m’ont donnée, lui et ma famille tant dans ce moment difficile où nous l’avons presque perdu », a ajouté le musicien à cette occasion.

Suivez Now Same sur Instagram