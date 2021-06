Fascination des États-Unis pour les ovnis : pourquoi le ministère de la Défense examine diverses observations d’ovnis et ce que dit le rapport

Des vidéos prises par l’US Navy et l’Air Force montrent des objets non identifiés voyageant à grande vitesse, sans aucune propulsion. (Image représentative : IE)

Les ovnis et les États-Unis : Récemment, le gouvernement des États-Unis a publié un rapport non classifié évaluant la menace des phénomènes aériens non identifiés (UAP), plus communément appelés objets volants non identifiés (OVNI) dans la culture populaire. Le rapport parle également des progrès du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés (UAPTF) du ministère de la Défense (DoD) en termes de compréhension de cette menace, selon un rapport publié dans IE. Le rapport a été largement peu concluant, cependant, même s’il examinait des cas d’observations apparentes d’OVNI entre novembre 2004 et mars 2021. Ces observations ne sont pas nécessairement celles d’OVNI, il n’y a aucune preuve à l’appui, mais le gouvernement n’a pas non plus toute autre explication quant à ce qu’étaient ces observations.

Cela avait également été réitéré par l’ancien président américain Barack Obama lors d’un talk-show de fin de soirée, au cours duquel il a déclaré qu’il y avait des preuves d’objets dans le ciel et qu’ils ne savaient pas exactement ce qu’ils étaient.

Les ovnis ont toujours été un sujet fascinant pour les Américains, le concept de “soucoupes volantes” étant présent dans la culture populaire depuis les années 40-50. De nombreux films ont été réalisés présentant des civilisations extraterrestres de la Lune et de Mars liées à ces soucoupes volantes. Le film de 1982 de Steven Spielberg ET l’extra-terrestre est basé sur ce concept, tout comme le film de 1951 Le jour où la terre s’arrêta. Plus récemment, le film Arrival de 2016 a également été réalisé autour d’un concept similaire. Cependant, cela ne se limite pas aux seuls films. Le dessin animé de Warner Bros, Looney Toons, avait également un personnage extraterrestre animé – Marvin le Martien.

De plus, la fascination des Américains pour les ovnis et leurs liens présumés avec des êtres extraterrestres s’est également manifestée dans la vie réelle. Un groupe d’environ 20 lakhs en septembre 2019 a rejoint un événement sur Facebook dont le but était de prendre d’assaut la zone 51 de l’installation de l’US Air Force, fortement gardée, qui a fait l’objet de nombreuses théories du complot en raison du secret qui l’entoure. De nombreux Américains sont convaincus que cette zone est gardée et secrète parce que le gouvernement y cache les corps d’êtres extraterrestres ainsi que des ovnis, et c’est aussi l’endroit où les autorités tiennent des réunions avec des extraterrestres.

En fait, un sondage de 2019, selon le rapport, avait révélé qu’environ les deux tiers des Américains étaient d’avis que le gouvernement américain en savait plus sur les ovnis qu’il ne le laissait croire, et environ un tiers des Américains pensaient que les observations d’ovnis étaient ceux de véritables vaisseaux spatiaux extraterrestres. Pendant ce temps, 60% des personnes pensaient également que des activités humaines ou des phénomènes naturels pourraient expliquer ces observations. Environ un sixième des personnes ont également affirmé avoir personnellement été témoins de ce qu’elles croyaient être un OVNI.

En ce qui concerne le point de vue de la communauté scientifique sur les extraterrestres, l’agence spatiale américaine NASA a reconnu la possibilité qu’il y ait de la vie sur d’autres planètes, l’un de ses objectifs étant de rechercher une telle vie. Il n’y a, cependant, aucune preuve crédible pour étayer cela pour le moment. L’agence n’a pas non plus recherché activement de PAN jusqu’à présent.

La création de l’UAPTF avait été autorisée en août de l’année dernière par le secrétaire adjoint à la Défense David L Norquist pour comprendre la nature ainsi que l’origine de ces mystérieuses observations au cours des dernières années, dont beaucoup se produisaient près des bases militaires et aériennes américaines, indiquant une menace que le gouvernement ne pouvait pas prendre à la légère.

Des vidéos prises par l’US Navy et l’Air Force montrent des objets non identifiés se déplaçant à grande vitesse, sans aucune propulsion, et d’autres objets peuvent être vus effectuer des manœuvres aériennes inexplicables. Ainsi, ces PAN étaient considérés comme une menace pour la sécurité nationale, ce qui en fait une priorité pour le gouvernement d’approfondir ces observations.

Le rapport publié maintenant par le DoD a reconnu des observations mystérieuses de divers PAN entre 2004 et 2021, et le département n’a pu expliquer qu’une des 144 observations examinées par le rapport – on pense qu’il s’agit d’un fouillis aérien. Le rapport a donc conclu que ces PAN posent un problème de sécurité pour les États-Unis. Le rapport a également noté que les données limitées sont jusqu’à présent peu concluantes, mais il y a eu certains modèles, comme les observations UAP qui peuvent être regroupées sur la base de la propulsion, de la forme et de la taille, la plupart de ces observations se situant autour des terrains d’entraînement et d’essai dans les Etats Unis. De plus, la technologie de pointe n’a été démontrée que dans environ 18 PAN.

Le rapport a ajouté qu’il n’y aurait probablement pas une seule explication pour expliquer toutes ces observations, mais a déclaré que dans l’ensemble, cela pourrait être dû à l’encombrement aérien comme les oiseaux, les ballons, les débris aériens ou les véhicules aériens sans pilote récréatifs. Il pourrait également s’agir de phénomènes naturels de l’atmosphère, selon le rapport, comme l’humidité et les cristaux de glace, les systèmes adverses étrangers et les programmes de développement industriel.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.