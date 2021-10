Fasciste est leur nom, méchant est leur jeu

Les ailiers droits ont longtemps été programmés pour détester Alex Baldwin. Si vous ne suivez pas les célébrités, vous ne savez peut-être pas qu’il fait partie de ces subversifs hollywoodiens déterminés à ruiner cette grande nation. C’est du moins ce que les fascistes ont entendu presque quotidiennement depuis qu’Alex et ses frères sont apparus pour la première fois sur la scène il y a environ trois décennies ou plus. Ils ont même eu un moment où le nom est devenu synonyme de beaux mecs, les femmes se référant à leurs petits amis comme Baldwins.

Alors peut-être que c’était simplement la jalousie qui a rendu tant de fascistes masculins peu sûrs si désireux de haïr Alex Baldwin tout en aimant toujours l’un de ses frères moins beaux, beaucoup plus stupides et plus réactionnaires, Stephen, qui a fait savoir qu’il était un grand partisan de Trump. Lui, ils aiment.

Mais pas Alex. Et après avoir accidentellement tiré sur le réalisateur d’un film dans lequel il jouait, ils se sont jetés sur lui comme si le tournage avait été intentionnel. On avait dit aux fascistes depuis longtemps qu’Alex était et est un salaud libéral de mauvaise foi, et ce n’est que dans ses bons jours. Mais après cet accident très médiatisé la semaine dernière, ils ont un nouveau bâton pour le battre et ils étaient impatients de l’utiliser. Ils ont également ouvert une nouvelle boîte de whoop-ass spécialement pour lui. Ce sont des fascistes, tu ne sais pas, et ils adorent battre un gars quand il est à terre.

Je ne passe pas beaucoup de temps sur les médias de droite, donc il y a probablement beaucoup d’histoires que j’ai manquées sur la façon dont Alex Baldwin est affreux, comment il est connu pour être un participant actif à boire le sang des bébés et à se livrer à des relations sexuelles internationales. trafic comme Hillary Clinton et presque tous les démocrates sont connus pour le faire, à l’exception de ceux qui n’ont aucune idée de ce que font les riches et les puissants de gauche pour collecter des fonds pour leur travail diabolique.

Ne les lancez même pas sur ce qu’est un homme diabolique Joe Biden. Le trafic sexuel mondial n’est qu’une des nombreuses façons dont le groupe de Biden finance leur monstrueuse croisade pour transformer les Américains en communistes, ou pour inviter des extraterrestres aux États-Unis pour engendrer des enfants démoniaques sur le corps de femmes épris de Dieu qui sont hypnotisées avant les viols extraterrestres. commencer. Pour les personnes dévouées à la cause du fascisme, tout cela et bien plus est de notoriété publique. Ils l’obtiennent de Q-Anon et certains d’entre eux l’entendent même de leurs pasteurs, ce qui est apparemment considéré par la plupart d’entre eux comme un message presque direct de Dieu Tout-Puissant lui-même.

Parce qu’ils sont fascistes, il est dans leur nature d’être indifférent à la souffrance des autres, il leur est donc facile d’ignorer le chagrin évident qu’éprouve Alex Baldwin. Il peut être un acteur, mais même les acteurs ne sont pas à l’abri des sentiments de choc, d’auto-accusation ou de douleur profonde qu’un être humain ressentirait après avoir été accidentellement responsable de la mort d’un autre.

Mais les gens de droite savent rarement ce qui est approprié, ni ne savent ni ne se soucient de franchir les lignes de bienséance ou de décence commune. En fait, leurs héros dans d’innombrables émissions de radio de droite sont encouragés à rechercher des violations toujours plus choquantes de la décence, le tout à la recherche d’audiences, de revenus publicitaires et de salaires plus élevés pour le large éventail de candidats Rush Limbaugh.

Donc, si vous êtes coincé sur l’autoroute sur le chemin du retour du travail, et si vous êtes un connard en chemise brune, vous pourrez avoir de copieux beurk en entendant un radio bloviator ou un abruti sur Sirius faire des blagues d’Alex Baldwin semblables à celles idiotes sur le t-shirt illustré ci-dessus. Si vous faisiez partie de la première génération de voyous de Limbaugh, ou si vous êtes l’un des fils des gars qui ont craqué quand Limbaugh a appelé Chelsea Clinton, 13 ans, « le chien de la Maison Blanche », ou a présenté ses insultes à Barney Frank en jouant, oh si intelligemment, la chanson « My Boy Lollipop », vous pourriez finir par rire aujourd’hui même à une blague insipide d’Alex Baldwin.

(Quant à ce ricanement musical de Barney Frank, c’est pour une telle intelligence que Rushbo a été payé des centaines de millions de dollars et a également reçu la Médaille présidentielle de la liberté. Oh, pour avoir été si talentueux moi-même.)

Si vous ne savez pas si vous êtes fasciste ou non, vous pouvez garder un œil sur votre sens de l’humour. Historiquement, et c’est vrai, les fascistes étaient connus pour avoir un faible pour les blagues sur les pets et les excréments. Ils aiment aussi les blagues ethniques et les blagues qui rabaissent les autres. Ils aiment aussi les blagues vraiment stupides comme celle sur le t-shirt ci-dessus, des blagues tout à fait contre-intuitives et fondamentalement idiotes, qui sortent complètement l’arme sur ce t-shirt de l’équation de causalité.

L’autre chose pour laquelle les fascistes, les républicains et les droitiers de tous bords sont connus, c’est l’intimidation lâche. Vous connaissiez probablement le type lorsque vous étiez enfant et deviez faire très attention à ne pas exposer les vulnérabilités de peur d’être tourmenté par des références à ces faiblesses tous les jours. Ces intimidateurs de l’enfance avaient de sérieuses séquences de méchanceté, et ils pouvaient repérer un point sensible comme un rouge-gorge peut repérer un ver ou Donald Trump peut repérer une ventouse.

Maintenant, je ne connais pas Alex Baldwin d’après un tas de foin, mais je peux facilement imaginer que si, disons, une gentille personne libérale renversait accidentellement un piéton sans faute de sa part, il serait cruellement inapproprié de utiliser cet accident pour tirer des coups politiques bon marché sur ce libéral à un tel moment, pour s’accumuler avec d’autres personnes méchantes qui profitent de toute occasion pour afficher leur nature extrêmement mauvaise et leur jugement inexcusablement horrible d’une manière qui est apparente à tous sauf à ces déplorables qui partagent leur propension à la méchanceté instinctive.

S’il y a une chose telle que la justice ou le karma, vous seriez enclin à penser que ces gens méchants y seraient tôt ou tard, mais il peut sembler que beaucoup trop d’entre eux s’en tirent en étant des connards bien plus longtemps que le karma juste le permettrait.

Et pour ceux qui souligneraient que je suis un peu hypocrite en évoquant cela dans un essai qui se moque également de Rush Limbaugh, un radio fasciste obèse et obtus récemment décédé, je sais que cela semble hypocrite d’avoir fait ça, mais je n’agissais que dans l’intérêt de donner un avant-goût de son karma bien mérité.

D’ailleurs, contrairement à Alex Baldwin, le fils de pute pourri est mort et ne ressent plus la douleur d’aucune insulte qui lui est faite.

