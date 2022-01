Les partisans de la liberté d’expression ont dénoncé le parti pris et le modus operandi anti-liberté de Twitter après que la plate-forme de médias sociaux a suspendu définitivement le compte personnel et vérifié de la représentante américaine Marjorie Taylor Greene (R-GA). Greene a été suspendu pour prétendue « désinformation COVID-19 ».

Les défenseurs de la liberté d’expression ont appelé à une réforme gouvernementale de la technologie. Le candidat sénatorial de l’Arizona Blake Masters a tweeté : « Il est grand temps d’abroger 230 protections et de traiter les grandes entreprises technologiques comme des transporteurs publics. Le cinéaste Dinesh D’Souza a qualifié la censure de Twitter de « chasse aux sorcières ». Le fondateur et président du Media Research Center, Brent Bozell, a tweeté un lien vers l’article de MRC Free Speech America sur la suspension de MTG, avec le commentaire suivant : « Les fascistes des grandes technologies ne peuvent pas être autorisés à censurer nos élus.[s] et interférer dans les élections.

Stephen Miller était conseiller principal de l’ancien président des États-Unis Donald Trump et fondateur d’America First Legal. Miller a tweeté: « Une proposition modeste pour le GOP s’ils prennent le Congrès: un cavalier d’approbations interdisant aux corps techniques d’importer de la main-d’œuvre étrangère s’ils suppriment la plate-forme d’un fonctionnaire fédéral. » Le tweet de Miller a en outre expliqué: « (Remarque: le BBB de Dems permet à Big Tech d’importer toute une main-d’œuvre à l’étranger, ce qui signifie que les citoyens américains seraient censurés par des non-citoyens). »

Masters a tweeté un extrait de sa discussion sur la réforme de la technologie sur Tucker Carlson Today, commentant: «Twitter interdisant MTG (pour publier des faits sur COVID et les blessures vaccinales) est un abus de pouvoir complet. Il est grand temps d’abroger 230 protections et de traiter les grandes entreprises technologiques comme des transporteurs publics. »

Le cinéaste, auteur et animateur de podcast Dinesh D’Souza a tweeté la nouvelle de l’interdiction de Greene comme exemple de la raison pour laquelle il est personnellement sur GETTR ainsi que sur Twitter, déclarant à propos de Big Tech : « Ils sont à la chasse aux sorcières pour étouffer la dissidence.

Nick Adams, auteur à succès, fondateur et président de la Fondation pour la liberté et la grandeur américaine (FLAG), a également tweeté son soutien à Greene : « RT si vous êtes du côté de Marjorie Taylor Greene ! »

Même le journaliste du ministère de la Justice pour le Washington Examiner Jerry Dunleavy a tweeté : « Twitter a interdit les politiciens du GOP Donald Trump et Marjorie Taylor Greene mais permet, par exemple, au gouvernement chinois et au Parti communiste chinois d’exploiter de nombreux comptes massifs et de diffuser de la désinformation – y compris sur COVID. -19 — sur sa plateforme. Ce ne sont que des faits. »

MRC Free Speech America a précédemment rapporté comment les comptes affiliés aux gouvernements iranien et chinois ont propagé une rhétorique violente sur Twitter sans censure de la part de la plate-forme.

Greene aurait été « suspendu de façon permanente… pour des violations répétées de la [Twitter’s] Politique de désinformation sur le COVID-19. L’inventeur du vaccin à ARNm, le Dr Robert Malone, a également été récemment banni de Twitter pour de prétendues « informations préjudiciables » sur le COVID-19. Twitter a temporairement suspendu le fondateur de Just the News, John Solomon, la semaine dernière pour avoir partagé un article concernant « les distinctions juridiques entre les vaccins COVID-19 entièrement approuvés et à autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de Pfizer ».

Les conservateurs sont attaqués. Contactez Twitter au (415) 222-9670 et exigez que Big Tech soit tenu de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant un pied d’égalité aux conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.