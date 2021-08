Fashinza nomme Rajesh Meena à la tête des opérations

La société travaille à la constitution de son équipe de direction, a déclaré Jamil Ahmad, directeur commercial et co-fondateur de Fashinza.

La start-up de fabrication B2B Fashinza a nommé Rajesh Meena à la tête des opérations pour piloter son expansion mondiale et indienne. La nomination de Meena marque le début du processus d’expansion de Fashinza pour son équipe de direction, a déclaré la société dans un communiqué. Alors que Fashinza est en train de rendre une chaîne d’approvisionnement transparente et agile accessible à une clientèle plus large, Meena aidera à montrer la voie avec son expertise en technologie et en mode, a déclaré Abhishek Sharma, co-fondateur de Fashinza.

« Nous tirerons parti de son expertise pour propulser Fashinza dans sa prochaine phase de croissance d’expansion mondiale. Fashinza étend ses chaînes d’approvisionnement à travers des pays comme la Chine, le Moyen-Orient, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Vietnam et l’Inde, c’est pourquoi nous avons embarqué Rajesh avec nous qui nous aidera dans l’expansion de nos activités. Il jouera un rôle clé dans cette expansion tout en poursuivant sa croissance sur le marché domestique. » Sharma ajouté.

Meena a 15 ans d’expérience. Toute sa carrière a été consacrée à aider le secteur de la mobilité et de la vente au détail et à se développer pour créer des approches stratégiques de la finance et des relations avec les investisseurs, a-t-il déclaré. Il a travaillé avec des entreprises comme BlackBuck, Ola, TaxiForSure et Spencer’s Retail.

Dans son nouveau rôle, il supervisera les ventes, la mobilité, les opérations et la chaîne d’approvisionnement. Il sera responsable de l’intégration des usines pour élargir la base d’approvisionnement, assurer la conformité des audits, identifier les « usines modèles ». Son rôle consiste également à assurer une visibilité à 100 % en termes de délai et de plan d’action, de minimiser les rejets de marchandises livrées et d’assurer la livraison à temps. De plus, il jouera un rôle important dans l’instauration de la confiance entre les marques et Fashinza.

« Nous travaillons à la constitution et au renforcement de notre équipe dirigeante qui ajoutera de la valeur à nos clients et garantira le succès de nos activités. L’entreprise est à la recherche de professionnels expérimentés dans les domaines de la vente, de la stratégie commerciale et des opérations pour une prestation de services transparente à nos clients, sans en aucun cas compenser notre éthique. Nous nous sommes associés à plusieurs marques qui ont utilisé notre modèle et pour nous développer davantage, nous renforçons notre équipe et Rajesh nous aidera dans le développement commercial », a déclaré Jamil Ahmad, directeur commercial et co-fondateur de Fashinza.

Fashinza a été co-fondée en 2020 par Abhishek Sharma, Pawan Gupta et Jamil Ahmad pour créer des chaînes d’approvisionnement durables et futuristes pour les marques de mode. Il a récemment levé des fonds de 20 millions de dollars auprès d’Accel Partners, Elevation Capital, Anand Ahuja et Sonam Kapoor Ahuja.

