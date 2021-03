Fashion 4 Development lance Ditectory pour des solutions de développement durable – WWD

Les entreprises de toutes tailles auront bientôt accès gratuitement à un répertoire de solutions de développement durable.

Pour encourager davantage d’entreprises de mode à adopter la durabilité, la Campagne de mode consciente, qui relève du Bureau des Nations Unies pour les partenariats, lance jeudi un événement virtuel d’un mois qui sera présenté comme «Découvrez les ODD». Nés de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio de Janeiro en 2012, les objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés par les dirigeants mondiaux en 2015. Ils ont remplacé les objectifs du Millénaire pour le développement, qui avaient lancé un effort mondial en 2000 pour lutter contre la pauvreté. .

En tant que participant à l’événement virtuel du mois prochain, Fashion 4 Development lancera un répertoire en ligne d’outils et de services de développement durable. L’effort de groupe à venir est conforme au plan de la campagne Conscious Fashion Campaign visant à mobiliser l’industrie de la mode pour créer un changement social, économique et environnemental.

Il y a environ 30 organisations et entreprises qui participeront à l’événement numérique du mois prochain. La Fondation Ellen MacArthur, l’Institute of Positive Fashion, Lenzing, Arch & Hook, la Transformers Foundation, le Council of Fashion Designers of America, Redress et le Sustainable Angle font partie de ceux qui se sont inscrits.

Ayant travaillé à l’engagement de l’industrie de la mode à travers son rôle de chef de bureau du Bureau des Nations Unies pour les partenariats, Lucie Brigham a déclaré: «Si nous voulons vraiment changer les objectifs de développement durable, nous devons travailler tous ensemble. Nous devons utiliser la mode, sa créativité et son récit positif pour aider à éduquer les clients, le public, la génération Y et les médias afin qu’ils comprennent vraiment l’agenda humain dans un contexte plus créatif et pratique.

Les partenaires de la Campagne Mode Consciente représentent collectivement plus de 4,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 14 700 employés. L’événement numérique est en phase avec la «Décennie d’action», qui vise à réaliser les ODD d’ici 2030.

L’objectif est de zéro émission nette d’ici 2050. Dans un discours prononcé à la fin de l’année dernière, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que les émissions devaient diminuer de moitié d’ici 2030 et atteindre des émissions nettes nulles au plus tard en 2050.

Dans une interview conjointe avec le fondateur de F4D Evie Evangelou et la directrice générale de F4D Solutions, Jeanine Ballone, Brigham a déclaré: «La durabilité n’est plus un choix. C’est un besoin », ajoutant que les jeunes consommateurs l’exigent.

Dans une enquête menée plus tôt cette année, First Insight Inc., 62% des participants de la génération Z préfèrent acheter auprès de marques durables, ce qui est comparable à la génération Y. À cette fin, trois des conseillers climatiques nommés par le Secrétaire général partageront des contenus destinés à la jeune génération à la mode.

Une priorité est d’enseigner aux consommateurs que l’achat de marques qui respectent des pratiques durables ou qui n’ont pas de pratiques de travail des enfants équivaut à une décision positive. Une autre consiste à convaincre les marques que de véritables engagements à long terme – et non un lavage écologique – sont nécessaires dans leurs modèles commerciaux et que cela sera payant.

«Nous devons obtenir une reprise durable et résiliente qui fonctionne… en comprenant qui fait quoi et en mettant l’accent sur notre pouvoir collectif, si nous travaillons ensemble, nous sommes plus forts», a déclaré Brigham.

Ballone a convenu que vous devez être collectif maintenant plutôt que de faire une seule chose. Le futur changement important ne peut être fait que collectivement et implique la création d’un système de valeur différent «qui doit faire partie de la croissance naturelle de toute entreprise à l’avenir», a-t-elle déclaré.

Le guide des ressources ReClothe a été créé par F4D et CLASS. Le Dyntex Biosynthetics, basé à Bergenz, en Autriche, EcoSensor d’Asahi Kasei et Maeba International font partie des ressources actuellement répertoriées. À partir de jeudi, il sera également disponible sur le site de F4D en continu.

«Nous essayons de démocratiser toutes les solutions de mode qui sont actuellement disponibles pour l’industrie à mettre en œuvre et à utiliser qui créeraient une chaîne de valeur et une chaîne d’approvisionnement propres pour l’ensemble de l’industrie à l’échelle mondiale. Le premier e-book sera une liste de toutes les solutions, technologies, fournisseurs de tissus, teinturiers et finisseurs. » Dit Ballone.

L’objectif est de renforcer la mode circulaire qui n’est pas dangereuse pour l’environnement et de soutenir la programmation sociale. «Ce que nous avons réalisé, c’est que seules certaines des grandes entreprises ont accès à un grand nombre de ces technologies et matériaux», a-t-elle déclaré. «Nous voulons créer des opportunités pour toutes les marques et jeunes start-ups d’avoir les informations sur les dernières solutions de chaîne d’approvisionnement afin d’être plus responsables dans le développement de tous les nouveaux produits.»

Les utilisateurs peuvent suivre l’ensemble du processus de la chaîne de valeur d’une fibre jusqu’à ce qu’elle soit entièrement recyclée. F4D cherche également à développer des collaborations et des partenariats clés pour connecter ces opportunités de chaîne de valeur, qui ne sont pas connectées pour le moment.

L’annuaire, qui sert de coup d’envoi à la stratégie 2021 de F4D, sera mis à jour tous les trimestres. F4D travaille avec quelques concepteurs émergents pour les aider à modifier leurs délais de production, leurs meilleures pratiques et le développement de produits. Des programmes de mentorat et d’éducation sont en cours dans le monde entier et des partenariats avec les universités seront mis en place pour aider à utiliser certains des éléments du guide de ressources et des solutions, a déclaré Ballone.

Evangelou de F4D a une longue histoire avec l’ONU Il y a onze ans, F4D s’est connecté avec les États membres et les fonctionnaires de l’ONU pour aider à accueillir les membres de l’industrie de la mode au siège de l’organisation afin de les familiariser avec ce qui était alors les objectifs du Millénaire pour le développement de l’ONU. Brigham a également noté cette histoire de 11 ans, lors de l’entrevue de lundi. Ces objectifs englobaient les droits de l’homme, l’équité entre les sexes, la durabilité et d’autres problèmes auxquels les entreprises de vêtements sont confrontées.

Quelques années après le lancement des objectifs de développement durable en 2012, F4D a présenté Sustainia Living au sommet de la mode de Copenhague en 2016. Notant à quel point l’examen d’un mode de vie durable a été de plus en plus au centre des préoccupations dans les années qui ont suivi, Evangelou a déclaré: «C’est la nourriture que vous mangez, la voiture que vous conduisez, la façon dont vous vivez votre vie quotidienne qui aura vraiment un impact réel. Ainsi, Fashion 4 Development ne se concentre pas uniquement sur la mode, mais sur la durabilité globale et tente d’en faire une nouvelle tendance », ajoutant que« une grande concentration »sur la nourriture, la santé personnelle et la façon dont les fibres et les tissus affectent votre peau se produira dans les mois à venir. . «Avec COVID-19, la santé est devenue un point majeur et majeur. Les gens l’obtiennent plus que jamais », a-t-elle déclaré. «En 2015, lorsque nous avons lancé Sustainia Living, les gens y prêtaient attention, mais pas autant maintenant. Ce virus a vraiment mis la pression et a ouvert de nombreux yeux. »

Elle a ajouté: «Nous devons sensibiliser les consommateurs. Si nous incitons les consommateurs à adopter un mode de vie plus responsable, nous créerons la durabilité tout naturellement, car les consommateurs exigeront des articles fabriqués de manière responsable et de manière responsable. Ensuite, les entreprises devront fournir cela. »