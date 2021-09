Fashion East RTW printemps 2022 – WWD

in

Cette saison, Fashion East a accueilli deux nouveaux arrivants – Jawara Alleyne et Chet Lo – tandis que Maximilian a clôturé le spectacle avec Naomi Campbell acclamant le public.

Née et élevée dans les Caraïbes, Alleyne a déménagé à Londres il y a neuf ans pour étudier la mode. Depuis qu’il a obtenu son diplôme de Central Saint Martins en 2019, il travaille sur sa propre marque qui, selon lui, consiste “à imputer ces idéologies sur les vêtements, que les vêtements peuvent être enroulés autour du corps et la façon dont vous pouvez vraiment vous déplacer à travers le dimensionnement basé sur votre propre style.

Il a présenté ses T-shirts coupés à prix démocratique, maintenus ensemble par des épingles à nourrice, et des robes et des hauts colorés sous la forme d’une installation à l’Institut d’art contemporain avant la partie piste de la vitrine.

Le designer américain d’origine asiatique Lo se concentre sur les pointes douces, rendues possibles par sa technique de tricotage signature. La collection comprend principalement des vêtements de plage colorés et des accessoires originaux comme un sac fourre-tout géant et des talons chatons hérissés.

Maximilian a livré la collection la plus soignée. Le designer a déclaré que tout était à propos de sa grand-mère et de son souvenir de sa visite dans les Caraïbes, et de ce que la mer signifie pour les habitants.

Il y avait des robes royales chatoyantes rappelant la surface de la mer par une journée ensoleillée, des coupes épurées faisant référence au design des combinaisons de plongée, ainsi que des robes transparentes sexy et des vêtements de plage.

Le look de clôture – un soutien-gorge et une minijupe ornés de ce qui semblait être un tournesol noir Victoria’s Secret – était son clin d’œil à l’amour des Caraïbes pour le carnaval.