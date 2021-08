Fashion Fair est de retour, tout comme le rouge à lèvres emblématique au chocolat framboise – WWD

Fashion Fair est officiellement relancé.

Le nouveau salon de la mode modernisé sera lancé le 1er septembre en ligne et chez Sephora en Amérique du Nord avec certains de ses classiques cultes, notamment le rouge à lèvres Iconic in Chocolate Raspberry, ainsi qu’un nouveau look et des formulations plus propres qui contiennent des ingrédients comme l’acide hyaluronique, l’huile de graines de tournesol et des peptides .

Fashion Fair a fait ses débuts dans les années 70 en tant que première marque de maquillage de prestige spécialement conçue pour les femmes noires et a été vendue dans le monde entier dans les grands magasins. Maintenant, la ligne est relancée par Desiree Rogers et Cheryl Mayberry McKissack, qui ont racheté Fashion Fair de la faillite en 2019. Ils ont tous deux passé du temps en tant que cadres chez Johnson Publishing, le développeur original de Fashion Fair, et ont déclaré le glamour, la mode et la beauté des femmes noires reste l’inspiration de la marque. Avec la relance, ils ont envisagé Fashion Fair comme une ligne qui répondra aux besoins de maquillage des femmes à travers une grande variété de tons de peau profonds, ont-ils déclaré.

L’actrice KiKi Layne est le visage de la marque et sera présentée dans des supports marketing, y compris une vidéo avec sa danse sur la musique de Big Freedia.

“Nous sommes vraiment déterminés à créer ces produits transformateurs pour un large éventail de tons de peau plus foncés”, a déclaré Rogers. Le maquilleur Sam Fine, qui avait auparavant travaillé en tant que directeur créatif de Fashion Fair, a aidé à développer la nouvelle gamme de la marque. La dermatologue Caroline Robinson a également aidé à guider le développement de produits, ont déclaré Rogers et Mayberry McKissack.

Fashion Fair sera lancé avec 14 nuances de rouge à lèvres Iconic, 26 $; 16 nuances de SkinFlex Stick Foundation, 37 $; 14 nuances de fond de teint crème à poudre, 37 $; Fabuleux sérum d’amorçage, 37 $; six nuances de Set it Loose Powder et 12 nuances de Iconic Pressed Powder, 34 $. Les poudres et les fonds de teint de la marque sont fabriqués avec des formulations végétaliennes, et certains sont destinés à protéger contre la lumière bleue. Le rouge à lèvres, la poudre compacte et la poudre libre sont certifiés Clean at Sephora.

“Nous devions certainement commencer par ces favoris de tous les temps, et nous ne pouvions pas tous les intégrer avec cette introduction, mais nous avons eu un bel assortiment de ces produits, à commencer par les rouges à lèvres Iconic”, a déclaré Rogers. “Fashion Fair a toujours été connu pour les couleurs très vibrantes, vivaces, sexy, pulpeuses… des crèmes et des perles, nous lançons donc 14 rouges à lèvres, dont 10 sont nos favoris de tous les temps, comme Chocolate Raspberry, Sepia, Ole Orange et Catfight, mais nous superposons également quatre nouveaux nus. Les quatre nouvelles nuances vont des nus clairs aux nus foncés, a-t-elle noté.

« C’est un bon exemple de la façon dont nous ramenons ce qui a été essayé et vrai. Les gens nous envoient tous les jours des e-mails pour nous dire : « où est ma framboise au chocolat, où est mon ole ? », a déclaré Mayberry McKissack, notant que la communauté principale de Fashion Fair reste engagée. “Nous le combinons également avec quelque chose de nouveau, car nous savons qu’il existe d’autres opportunités qui n’ont pas été totalement comblées.”

Rogers et McKissack ont ​​passé du temps à reformuler les produits de Fashion Fair afin qu’ils séduisent à la fois les consommateurs existants et les nouveaux consommateurs, et ont ajouté de nombreux ingrédients que les consommateurs d’aujourd’hui souhaitent utiliser. Ils ont également créé une liste « ne pas utiliser » d’autres ingrédients à ne pas utiliser, qui, selon eux, est similaire aux normes Clean at Sephora. Les produits de beauté destinés aux femmes de couleur contiennent davantage d’ingrédients potentiellement dangereux, selon une étude publiée par l’Environmental Working Group en 2016. Leur analyse a montré qu’un produit sur 12 commercialisé auprès des femmes noires était classé comme très dangereux selon leur base de données Skin Deep.

« La fabrication et la production ont été un long processus [and] pour pouvoir s’en tenir à notre liste de non-utilisation en même temps, obtenir le genre de récompense auquel tant d’utilisateurs de Fashion Fair sont habitués », a déclaré Rogers. « Nous ne voulions pas décevoir là-bas, mais en même temps, nous voulions être au courant de toutes les nouvelles choses qui se sont produites depuis le lancement de la marque. »

Le nouveau rouge à lèvres Iconic de Fashion Fair, qui reste très pigmenté, contiendra de l’huile de graines de tournesol et des feuilles de romarin, destinés à hydrater et revitaliser les lèvres. Le fond de teint SkinFlex Stick de la marque contient du son de riz et de l’extrait de feuille d’aloès, destinés à apaiser et adoucir la peau et à réduire l’inflammation. Le fond de teint Crème to Powder contient de la poudre de bambou et du résorcinol destinés à aider à atténuer les taches brunes, ainsi que de la vitamine C. Le sérum de base de Fashion Fair se décline en une seule teinte, pêche, et contient des peptides et de l’acide hyaluronique conçus pour lisser et repulper la peau.

« Souvent, sur des tons de peau plus foncés, vous devez frotter et frotter si vous avez un blanc [primer] vous mettez sur votre visage – nous avons fait cette pêche pour qu’elle aille très bien sur les tons de peau plus foncés, c’est un hybride d’apprêt », a déclaré Rogers.

Chez Sephora, les produits seront commercialisés sur une gondole vert laiteux, une rupture avec la palette de couleurs rose signature de Fashion Fair. “Cela va provoquer une sensation de fraîcheur, une sensation de très bonnes vibrations”, a déclaré McKissack. “Un très bon sentiment que leur produit est de retour et qu’il est meilleur que jamais.”

