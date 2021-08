Fashion Police Squad Demo Impressions, un nouveau jeu de tir rétro

Capture d’écran : Plus de robots / Kotaku

Ai-je une passion pour la mode ? Non pas du tout. Mon style est un mélange de vieilles chemises dont je ne me débarrasserai pas et de shorts et pantalons confortables. Mais alors que mon propre style est terrible et ferait secouer la tête Tim Gunn, dans Fashion Police Squad, je peux aider le reste du monde à mieux paraître en utilisant des armes stupides et une action solide et rapide qui est fortement inspirée des tireurs classiques comme Doom.

Fashion Police Squad n’est pas encore sorti, mais j’ai regardé la démo récemment publiée sur Steam après l’apparition du jeu lors de Realms Deep 2021. Je m’attendais à un jeu coloré et farfelu et c’est tout, mais le FPS est aussi vraiment amusant à jouer jeu de tir d’inspiration rétro auquel je suis ravi de jouer davantage lors de sa sortie l’année prochaine.

Dans FPS, vous incarnez un officier qui parcourt la ville pour arrêter les crimes de mode en utilisant une variété d’armes étranges. Vous ne trouverez pas de fusils de chasse et de fusils de sniper dans FPS, à la place, vous maniez des choses comme une mitrailleuse à coudre et une carabine à jet d’encre. Vous pouvez même parfois retirer votre ceinture pour l’utiliser pendant le combat pour étourdir les ennemis.

Chacune de ces armes sert un objectif différent. Par exemple, les personnes souffrant de costumes gris ennuyeux et ternes devront recevoir quelques touches de couleur de votre carabine à jet d’encre. D’autres fois, vous rencontrerez des gens portant des costumes amples et mal ajustés et vous devrez resserrer leur look à l’aide de votre mitrailleuse à coudre. Alors que les FPS vous lancent de plus en plus d’ennemis en plus grand nombre, le combat devient une danse alors que vous échangez entre les armes pour aider à sauver ces personnes de leurs choix de mode laids.

Ce dernier élément est quelque chose que j’ai vraiment apprécié à propos de Fashion Police Squad. Vous n’êtes pas en train de tuer des gens parce qu’ils portent des chaussettes, des sandales ou des jeans baggy. Au lieu de cela, vous les aidez, les rendez heureux. Personne, pour autant que je sache, ne meurt au combat. C’est plus festif. Souvent, les ajustements sont mineurs. Un peu de couleur, des pantalons mieux ajustés, une ceinture décente, des trucs comme ça. Cela ne donne pas l’impression d’être mesquin, ce qui est bien.

Dans la démo d’une heure environ disponible sur Steam maintenant, j’ai passé un bon moment non seulement à me lancer dans des combats de mode, mais aussi à explorer les niveaux eux-mêmes. Vous avez la possibilité d’utiliser votre ceinture comme grappin, vous permettant de vous balancer dans des zones, un peu comme un certain super-héros sur le thème des araignées. C’est un moyen simple de pimenter le mouvement et ça marche. De même, les visuels, bien que fortement inspirés des tireurs rétro comme Quake et Doom, incluent également des fioritures plus modernes et des menus et une interface utilisateur plus propres.

Si vous êtes un fan de tireurs rétro, comme moi, la démo de Fashion Police Squad vaut le détour. Mais si vous ne vous souciez pas des tireurs ou si vous voulez quelque chose de différent, quelque chose de moins violent, je recommanderais également le FPS. Il se sent et semble unique et je suis ravi de jouer au jeu complet l’année prochaine.