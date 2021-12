Un militaire de la Royal Navy aurait été retrouvé mort à la base navale de haute sécurité de Faslane en Écosse après que des officiers eurent été appelés sur les lieux vers 12h30. Une autopsie sera effectuée pour établir la cause du décès.

Un porte-parole de la police a déclaré : « Vers 12h30 le jeudi 9 décembre, des officiers ont été appelés à la base navale de Faslane suite à la mort d’un homme.

« Un examen post mortem sera effectué pour établir la cause exacte du décès, qui est actuellement considéré comme inexpliqué.

« Un rapport sera remis au procureur des finances.

Faslane est le quartier général de la marine en Écosse et est surtout connu comme le berceau des armes nucléaires du Royaume-Uni, en particulier des sous-marins nucléaires du pays armés de missiles Trident.

Le personnel spécialisé qui travaille pour les sous-marins de dissuasion nucléaire du Royaume-Uni déclenchera une grève de 24 heures les 16 et 20 décembre.

D’autres jours de grève sont prévus les 11 et 25 janvier et les 8 et 22 février s’il n’y a pas de progrès dans les négociations.

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré : « Depuis des mois maintenant, ces entreprises extrêmement rentables se traînent les pieds pour offrir à nos membres le salaire équitable qu’ils méritent.

« La priorité d’Unite est de lutter pour les emplois, les salaires et les conditions de nos membres, et ces travailleurs hautement qualifiés des bases navales de Coulport et de Faslane ont le plein soutien du syndicat dans ce conflit. »