Fast and Furious 10 obtient la date de sortie officielle, alors que la finale de la série se profile

Fast and Furious 10 a maintenant une date de sortie officielle du 7 avril 2023, a-t-il été révélé. Le film sera réalisé par Justin Lin, qui a déjà réalisé Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6 et F9 de cette année, et fait partie d’une finale en deux parties de la série.

C’est le mot d’EW, qui cite Diesel expliquant que le 10e film de la série action/courses de rue/exploration spatiale commencera à tourner en janvier de l’année prochaine. On ne sait pas quand le 11e film suivra dans les salles, mais Diesel a déjà suggéré que les parties un et deux de cette finale tourneraient ensemble.

Il n’a pas été révélé lequel des vastes ensembles de la série reviendra pour la dixième partie, mais Dwayne Johnson a déjà confirmé que son personnage, Luke Hobbs, ne sera pas de retour pour les deux dernières entrées. Johnson et Diesel ont notamment eu une sorte de querelle dans le passé – que Diesel a qualifiée d'”amour dur” sur le tournage de Fast Five pour obtenir une meilleure performance de Johnson.

“J’ai ri et j’ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde en a ri. Et je vais en rester là”, a déclaré Johnson lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet lors d’une interview avec THR.

Le tout a l’énergie de deux papas qui se sont brouillés au gymnase.

Deckard Shaw de Jason Statham est beaucoup plus susceptible de revenir, qui (divulgacher alert!) fait une brève apparition dans le neuvième film, aux côtés de Han Lue de Sung Kang. Des collaborateurs fréquents comme Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Chris Bridges et Jordana Brewster semblent tous susceptibles de revenir, avec sans aucun doute des surprises en réserve.

Si vous avez raté Fast and Furious 9 au cinéma cette année pour une raison quelconque, vous pouvez désormais le louer sur Amazon Prime Video.

Analyse : Fast and Furious règne toujours en maître

Il ne fait aucun doute que l’appétit pour la série Fast and Furious reste incroyablement élevé. Mis à part deux sorties chinoises, F9 reste le vainqueur incontesté du box-office au cours de cette année largement diminuée – engrangeant 681,5 millions de dollars dans le monde. C’était l’une des entrées les moins acclamées de la série, avec 59% sur Rotten Tomatoes, le plus bas depuis Fast and Furious en 2009.

Pourtant, vous auriez du mal à affirmer que cette série existe pour plaire aux critiques. C’est une série qui est devenue tristement célèbre pour s’être surpassée en ce qui concerne les décors sauvages – et emmener une voiture dans l’espace en F9 crée un précédent que ces deux prochains films travailleront sans aucun doute dur pour surpasser.

C’est aussi une question de famille, bien sûr.

Espérons que d’ici avril 2023, le monde aura l’air un peu plus normal en ce qui concerne le calendrier de sortie en salles, et tout le monde regardera ce dixième film en même temps.