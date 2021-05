Fast And Furious 10: Tout ce que nous savons sur le film

Le casting de Fast And The Furious 10 comprend Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Sung Kang et plus

Il est difficile de dire exactement comment la famille en constante expansion Fast and Furious s’intégrera dans le 10e épisode de la série, étant donné que nous n’avons pas encore vu F9, mais nous savons que la plupart des principaux acteurs introduits au fil des ans seront de retour pour exaltante et une poursuite en voiture défiant toute logique. Lorsque les plans de l’avenir de la propriété ont été révélés en octobre 2020, Deadline a rapporté que non seulement vin Diesel reviendra en tant que patriarche (et passionné de Corona) Dominic Toretto, mais Michelle Rodriguez‘Letty Ortiz, Roman Pearce de Tyrese Gibson, Ponts Chris «Ludacris»«Tej Parker, Jordana Brewsterde Mia Toretto, Nathalie Emmanuelde Ramsey, et Sun KangHan Lue serait également de retour pour une autre série d ‘action à couper le souffle.

Maintenant, il n’a pas encore été révélé si les personnages présentés dans F9, comme Jakob Toretto de John Cena, reviendront pour terminer ce que le réalisateur Justin Lin a commencé dans le blockbuster de l’été 2021, nous le saurons en temps voulu.