‘Fast and Furious 9’ continue en tête des films les plus regardés au cinéma – Las Noticias de Chihuahua – Entrerelíneas

“Fast and Furious 9”, d’Universal Studios, a tenu son plein ce week-end, gagnant environ 23,8 millions de dollars pour conserver son leadership au box-office nord-américain, a rapporté dimanche le site spécialisé de l’Amérique du Nord à l’industrie des relations avec les exposants.

Ce total, qui ne couvre que les trois premiers jours du week-end de quatre jours du 4 juillet, a chuté de façon spectaculaire par rapport aux 70 millions de dollars collectés lors de la première de ce film d’action.

Ce neuvième volet de la franchise “Fast and Furious” réunit les acteurs Vin Diesel, qui incarne un fan de vitesse et de voitures de sport, et Michelle Rodríguez, sa femme à l’écran.

Universal a réalisé un triplet rare, dominant les trois premiers au box-office.

La suite animée de cette étude, “The Boss Baby: Family Business”, est arrivée en deuxième position, avec 17,3 millions de dollars au cours de la même période.

La nouvelle histoire d’un “boss baby” capable de remonter le moral ou d’enrager ceux qui l’entourent met en scène les voix d’Alec Baldwin, Eva Longoria, Jeff Goldblum, Lisa Kudrow et Jimmy Kimmel.

À la troisième place se trouvait le film d’horreur “The Forever Purge” (“La purge pour toujours”), avec un montant brut de 12,8 millions de dollars.

Ce cinquième et soi-disant dernier volet de la série “Purge” se déroule à nouveau dans un futur proche dystopique où tous les crimes, y compris le meurtre, sont légalisés un jour par an avec les rôles principaux d’Ana de la Reguera et Tenoch Huerta.

La quatrième place est revenue à “A Quiet Place: Part II” de Paramount, avec 4,2 millions de dollars. C’était le premier week-end depuis la sortie du film d’horreur réalisé par John Krasinski il y a six semaines, qui s’est ensuite classé parmi les deux premiers.

Quinta a placé une suite à Lionsgate, “Hard to care 2” (“The Hitman’s Wife’s Bodyguard), avec 3 millions de dollars. La comédie d’action a Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Salma Hayek reprenant leurs rôles de 2017 en tant que gardes du corps.

Alors qu’Hollywood se remet des effets de la pandémie dévastatrice de COVID-19, les studios n’ont pas encore publié le menu complet habituel des superproductions estivales.

Les 70,7 millions de dollars bruts combinés pour les 12 meilleurs films ce week-end étaient inférieurs à la moitié de la normale pour les derniers week-ends du 4 juillet.

Ces longs métrages complètent la liste des dix meilleurs :

6 – « Cruella » : 2,6 millions de dollars

7 – « Peter Rabbit : Rabbit on the Run » : 2,3 millions USD

8 – “The Conjuring: Le diable m’a fait le faire” – 1,3 million de dollars

9 – « Dans les hauteurs » : 1,3 million de dollars

10 – « Zola » : 1,2 million de dollars

Source : Excelsior