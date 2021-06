‘Fast and Furious 9’ débarque à Cannes ! Le film sera projeté au Festival du Film, mais hors compétition

in

Le film Fast and Furious 9 sera projeté dans la section Cinéma sur la plage du Festival de Cannes, a annoncé la compétition. Le film, avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Charlize Theron, sera uniquement diffusé et hors compétition.

Depuis que le délégué général du concours, Thierry Frémaux, a annoncé qu’à la 74e édition un “blockbuster planétaire” allait sortir, des rumeurs avaient circulé sur l’arrivée possible de films comme Pas le temps de mourir ou Dune, tous démentis par le représentant du Festival lui-même.

À savoir : la Semaine de la Critique cannoise fait place aux courts métrages projetés au Festival de Morelia

L’organisation précise désormais dans ses réseaux qu’il s’agit de Fast and Furious 9, le film réalisé par Justin Lin, qui sera présenté en avant-première dans ce cinéma situé à côté du front de mer de la ville avant son arrivée dans les salles françaises le 14 juillet.

Après une année au cours de laquelle toute activité cinématographique a été arrêtée en raison de la pandémie de Covid 19, qui l’a contraint à annuler sa célébration, Cannes aura lieu cette année entre le 6 et le 17 juillet et sera inaugurée par Annette, de la française Leos Carax, avec Marion. Cotillard et Adam Driver.

La première de Fast and Furious 9 était prévue pour 2020, mais l’urgence sanitaire a été retardée. Dans ce film, Dom Toretto (Vin Diesel) mène une vie tranquille avec Letty (Michelle Rodríguez) et son fils, le petit Brian, mais le danger les fera sortir de leur tranquillité. Une menace forcera Dom à affronter les excès de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus.

L’équipe est réunie pour empêcher un complot mondial, dirigé par l’un des assassins les plus dangereux et le meilleur pilote qu’ils aient jamais affronté : le frère disparu de Dom, Jakob (John Cena). Le film propose des tournées à Londres, à Tokyo, en Amérique centrale, à Édimbourg et même en Azerbaïdjan.