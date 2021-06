Fast and Furious 9 prend la tête des box-offices américains et canadiens – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le film “Fast and Furious 9”, ode aux automobiles, a bien démarré en tête du box-office aux Etats-Unis et au Canada ce week-end, tandis que le film d’horreur “A Quiet Place 2” poursuit sa belle lancée. .

Le dernier volet de la saga “Fast and Furious”, centré sur des poursuites en voiture spectaculaires, réunit à l’écran les acteurs Vin Diesel, qui incarne un fanatique de vitesse et passionné de voitures de sport, et sa femme, Michelle Rodríguez.

Lors de son premier week-end de projection, le film d’action a fait 70 millions de dollars dans les salles aux États-Unis et au Canada de vendredi à dimanche, selon les chiffres préliminaires de la société spécialisée Exhibitor Relations.

Il s’agit de la plus grosse sortie en salles depuis le début de la pandémie aux États-Unis, selon les médias spécialisés Deadline and Variety.

“Fast and Furious 9” a ainsi détrôné le film d’horreur “A Silent Place 2”, réalisé par John Krasinski, qui a poursuivi sur sa lancée avec 6,2 millions de dollars de recettes, ce qui lui a permis de dépasser les 136 millions de dollars en cinq semaines en salles.

Autre suite, la comédie “Hard to Care 2”, malgré des critiques mitigées, se classe troisième avec 4,9 millions de dollars et 26 millions de dollars en deux semaines.

Le film pour enfants “Peter Rabbit : Runaway Rabbit” et ses petits rongeurs suivent de près, arrivant en quatrième position avec un peu moins de 4,9 millions de dollars et 29 millions de dollars en trois semaines dans les salles.

“Cruella”, avec Emma Stone dans le rôle titre, a rapporté 3,7 millions de dollars et 71 millions de dollars en cinq semaines, le plaçant à la cinquième place.

Ils figurent également dans les dix premiers chiffres :

« The Conjuring : The Devil Made Me Do It » : 2,9 millions de dollars et 59 millions de dollars en quatre semaines de projection

« Dans le quartier » : 2,2 millions et 24 millions en 3 semaines

“Spirit: El Indomable”: 1 million et 16 millions en quatre semaines

“12 Mighty Orphans”: 591 000 $ et 2,3 millions de dollars en trois semaines

“Personne”: 560 000 $ et 27 millions de dollars en 14 semaines