Fast and Furious : la technologie la plus remarquable et la plus folle de la franchise à ce jour

Améliorations cybernétiques de Brixton Lore (Hobbs et Shaw)

Le premier (et pour l’instant, le seul) spin-off de Fast and Furious Hobbs et Shaw a non seulement laissé une grande partie de la distribution des films précédents (seul Luke Hobbs de Dwayne Johnson et Deckard Shaw de Jason Statham restent), mais c’est devenu un thriller d’action de science-fiction complet avec l’introduction du “Black Superman” Brixton Lore (Idris Elba) et ses améliorations cybernétiques. L’ancien agent de terrain du MI6 qui a une histoire avec Shaw, Lore ne reculera devant rien pour aider l’organisation techno-terroriste Eteon à voler The Snowflake (plus sur cela ensuite) et à mettre en œuvre le plan diabolique du groupe.

Avec ses diverses améliorations cybernétiques, Brixton Lore a une force surhumaine, une durabilité extrême qui lui permet de tomber d’un bâtiment sans manquer une marche, et des compétences de combat au corps à corps inégalées qui poussent Hobbs et Shaw à leurs limites. Oh, et il a aussi une vision améliorée comme s’il était un terminateur ou quelque chose du genre. Dommage que nous n’ayons jamais vu Dominic Toretto, le super-héros original de la franchise, affronter Lore.