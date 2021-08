Fast & Furious 10 obtient la date de sortie 2023

F9: The Fast Saga est enfin sorti en salles cet été après de nombreux retards. Universal Pictures a annoncé aujourd’hui que Fast & Furious 10, l’avant-dernier film de la série, arrivera le 7 avril 2023, rapporte Entertainment Weekly.

Fast & Furious 10, réalisé par Justin Lin, commencera le tournage en janvier 2022 selon la star Vin Diesel lui-même, et il est même possible que Fast 10 et 11 soient tournés dos à dos. Alors que Dwayne Johnson a officiellement rompu les liens avec la série après une querelle avec Diesel, la plupart des autres acteurs devraient revenir, y compris Diesel lui-même, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges et Sung Kang sont tous prêts à retour, mais John Cena n’a pas encore confirmé son retour.

Les détails de l’intrigue sur le film sont encore secrets, mais nous parions sur de nombreuses explosions, voitures et voitures qui explosent lorsque le film sortira en 2023. Avant cela, si vous n’avez pas encore vu F9, assurez-vous de vérifier notre critique F9: The Fast Saga, qui a qualifié le film de “film parfait pour vous accueillir de nouveau au cinéma”. Nous avons également classé tous les titres de films, de séries télévisées et de parcs à thème de Fast & Furious, et avons regardé le film original pour voir ce que nous avons oublié de Fast and Furious au cours des 20 années qui ont suivi sa sortie.