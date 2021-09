Fast & Furious Star veut voir au moins 1 versement R-Rated ⋆ 10z viral

in

En tant que l’une des franchises les plus lucratives de l’histoire du cinéma, avec le récent neuvième volet portant des recettes combinées au box-office à près de 6,4 milliards de dollars, Rapide furieux sait très bien que la marque signature de la propriété de logique, de physique et de pyrotechnie défiant la gravité est ce qui met les fesses dans les sièges du monde entier.

C’est également une entreprise résolument PG-13 depuis le tout début, ce qui semble peu susceptible de changer lorsque vous regardez les chiffres que la série continue de tirer, mais Sung Kang aimerait voir The Fast Saga le mélanger au moins une fois . Dans une nouvelle interview avec ., la star de longue date a admis qu’il serait très intrigué de voir ce qui se passerait si les chaînes étaient retirées.

«J’aimerais voir les films Fast, au moins l’un d’entre eux, classé R. Go super dark, pour voir où cela pourrait aller. Je ne sais pas quel personnage ça va être, quelqu’un doit devenir sombre, vraiment sombre. Et peut-être que ce serait cool à voir.

Les dixième et onzième chapitres s’en tiendront à la note favorable aux familles, mais il n’y a aucune raison pour que l’une des nombreuses retombées et ramifications inévitables à suivre dans son sillage ne puisse pas prendre une voie plus sombre. Compte tenu de son histoire en tant qu’agent du renseignement militaire d’élite devenu un tueur criminel de sang-froid, Deckard Shaw de Jason Statham se lit comme le candidat idéal, surtout lorsque l’acteur n’est pas étranger au thriller d’action classé R.

Bien sûr, il est toujours sur la bonne voie pour faire équipe avec Dwayne Johnson pour une autre sortie Hobbs & Shaw, nous pouvons donc probablement retirer celle-ci de la table. Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas arriver à l’avenir, même si un Rapide furieux un film avec des bords beaucoup plus durs que le public ne s’est habitué à voir pourrait ressortir comme un pouce endolori étant donné la prise de plus en plus lâche de la réalité qui a caractérisé l’évolution de la franchise au cours de la dernière décennie.