Fastrack Reflex 3.0 : suivez votre parcours de remise en forme avec ce groupe

COVID-19 a eu un impact sans précédent sur les entreprises ainsi que sur nos vies personnelles ; Cependant, le côté positif est que cette pandémie a rendu chacun de nous extrêmement soucieux de sa santé. Alors que beaucoup d’entre nous se sont connectés à la santé numérique, grâce à de nombreuses applications, téléphones portables et appareils portables, les bracelets de fitness peuvent désormais faire bien plus que suivre vos pas. Pour preuve, jetez un œil au bracelet Fastrack Reflex 3.0. Disponible pour Rs 2 495, il s’agit d’un appareil polyvalent au design élégant et doté de nombreuses fonctionnalités pour inciter les gens à mener une vie plus saine et plus active.

Ce critique utilise le Fastrack Reflex 3.0 depuis plus de quinze jours maintenant. Croyez-moi, plus vous portez cet appareil, plus vous en apprenez sur vous-même et sur vos entraînements afin que vous puissiez commencer à apporter des changements qui comptent. La meilleure partie est qu’il est assez précis pour capturer vos données d’activité et que la durée de vie de la batterie est supérieure à 10 jours (7 jours avec Auto HR activé). Il est disponible en quatre variantes de couleurs, j’ai également aimé le matériau de la bande en silicone qui garantit qu’il n’y a aucune éruption cutanée sur le poignet. Le bracelet est livré avec un écran couleur Full Touch de 0,96 pouce. Le bouton Accueil au bas de l’écran s’incurve parfaitement dans la sangle pour un ajustement parfait. L’utilisateur peut choisir parmi quatre faces de bracelet préchargées dans le groupe et 16 autres de l’application qui sont très fonctionnelles, avec une interface utilisateur soigneusement conçue pour plaire aux jeunes d’aujourd’hui.

Le bracelet Fastrack Reflex 3.0 suivra le nombre de pas, la fréquence cardiaque moyenne, la distance parcourue, les calories brûlées, le temps d’activité et la FC au repos. Il suit automatiquement les battements cardiaques par minute en fonction de l’intervalle de temps défini dans l’application. Il suit le sommeil automatiquement. L’application suivra les habitudes de sommeil et affichera les durées de sommeil total, de sommeil profond, de sommeil léger et de temps d’éveil. Le bracelet peut suivre 11 sports/activités différents et mesurer les mesures pertinentes associées à ces activités. Si le sport ne fait pas partie de la liste prédéfinie, l’utilisateur peut choisir l’option « autre » pour suivre tout autre sport auquel il participe.

La bande Fastrack Reflex 3.0 peut être utilisée pour contrôler la musique en cours de lecture sur le téléphone mobile couplé, vous pouvez également utiliser la fonction « Trouver mon téléphone » lorsqu’elle ne peut pas être localisée. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités intéressantes dans le groupe; bref, c’est un produit vraiment polyvalent pour un prix très raisonnable.

Prix ​​public estimé : Rs 2 495

