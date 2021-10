Fatal Frame : la dernière bande-annonce de Maiden Of Black Water raconte la terrifiante vérité sur le mont Hikami

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Avant le lancement du jeu plus tard ce mois-ci, Koei Tecmo a publié une toute nouvelle bande-annonce pour Fatal Frame: Maiden of Black Water (ou Projet Zéro : Maiden of Black Water comme on l’appelle en Europe), plongeant profondément dans les traditions entourant le mont Hikami.

Comme le savent tous ceux qui ont joué à l’original sur Wii U, le jeu vous fait jouer le rôle de trois personnages différents qui sont occupés à explorer la montagne Hikami. Si vous n’aimez rien de plus que des histoires de fantômes effrayantes et d’autres phénomènes mystérieux, assurez-vous de regarder la nouvelle bande-annonce et sentez ces poils se dresser sur la nuque.

La nouvelle version Switch du jeu est lancée juste à temps pour Halloween le 28 octobre et arrive avec de tout nouveaux costumes de personnages. Nous avons apprécié notre temps avec l’original Wii U, il sera donc intéressant de voir comment le jeu se déroulera avec un tout nouveau public sur Switch.

Allez-vous essayer celui-ci? N’oubliez pas que le producteur du jeu a déclaré que si ce jeu était un succès, une suite pourrait bien être envisagée.