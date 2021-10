Fate/Stay Night’s Saber rejoint la liste de Melty Blood Type Lumina

Je n’ai pas prêté beaucoup d’attention au jeu de combat animé Melty Blood: Type Lumina jusqu’à hier, lorsque les développeurs ont annoncé officiellement que Saber, le protagoniste de Fate/Stay Night et le “King of Knights” elle-même, rejoindraient le nouveau la liste du jeu. Après avoir vu ses débuts dans le jeu vidéo, j’ai immédiatement acquis le jeu qui venait de sortir et j’ai commencé à apprendre à jouer. Et je m’attends à ce que je ne sois pas la seule personne à avoir eu un si fort changement d’avis.

Co-développé par Type-Moon et French Bread, Melty Blood: Type Lumina est un combat d’anime qui agit comme la suite du roman visuel de Tsukihime. Hier, les développeurs ont largué la bombe mineure qui, oui, Saber de Fate/Stay Night va être le 14e combattant de la nouvelle entrée.

Saber fait partie de l’univers de Fate et est sans doute le visage de la série. Elle est essentiellement une femme du roi Arthur qui brandit l’épée sacrée “Excalibur”.

Bien que plaisants soient les débuts de Saber, ce n’est pas la révélation la plus choquante. L’inclusion de Saber dans le jeu a été divulguée un jour avant son annonce officielle, et selon des rumeurs encore plus tôt. Tsukihime et la franchise Fate ont tous deux été créés par Type-Moon, mais Fate a une base de fans beaucoup plus importante. Fate/Stay Night a engendré plusieurs anime (dont certains sont distribués sur Netflix) et ses propres jeux vidéo d’action. En particulier, Fate/Grand Order est immensément populaire dans le monde entier, le jeu mobile ayant atteint 11 millions de téléchargements l’année dernière.

Les développeurs de French Bread ont déclaré sur un flux que Sabre était un modèle de test qu’ils avaient ajouté au début du développement, et après en avoir discuté avec Type-Moon, ils ont décidé qu’ils devaient l’achever.

Cependant, tous les fans de la série Melty Blood ne sont pas satisfaits du crossover, car certains fans de Tsukihime estiment que Saber a pris des places qui appartenaient à juste titre aux personnages de Tsukihime. Un fan est même allé jusqu’à comparer les oreilles de tous les personnages de la liste pour prouver que la fuite de Saber était un faux intelligent.

Mais honnêtement? Ajouter Saber à la liste était la chose la plus intelligente que les développeurs aient pu faire pour Melty Blood. Tsukihime n’a jamais reçu de sortie officielle en anglais, et Fate/Grand Order est l’un des romans visuels les plus populaires au monde. L’amener à melty Blood pourrait être un énorme attrait pour les joueurs en dehors de la communauté des jeux de combat. Oui, je parle de joueurs comme moi.

J’adore Sabre. Elle incarne l’archétype d’un personnage de chevalier noble, et ses apparitions dans les animes et les vidéos ont cimenté un style de combat emblématique. Avant melty Blood, je l’ai jouée dans les jeux Fate/Extella. J’ai adoré effectuer des attaques aériennes à l’aide de son épée invisible, et le swooshiness visuel de sa robe doublée de dentelle la distinguait des autres personnages en armure lourde.

Je suis extrêmement heureux de voir que son style de combat a été fidèlement reproduit dans melty Blood. L’accent mis par melty Blood sur le combat aérien est une énorme aubaine pour Saber, lui permettant de montrer toutes ces animations merveilleusement swooshy. J’ai également passé beaucoup de temps à essayer de faire exploser mes adversaires CPU avec le faisceau lumineux d’Excalibur, qui est tout aussi glorieux que cela puisse paraître. C’est satisfaisant lorsque la lumière de son épée sacrée remplit presque tout l’écran. Heck ouais, c’est ma femme incroyablement puissante.

Je vais probablement vérifier le reste de la liste, mais je suis tout à fait satisfait d’être un joueur principal de Sabre en attendant.