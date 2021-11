FatFace accueille un nouveau directeur financier

// FatFace embauche un nouveau directeur financier // Mike Rainer devrait rejoindre l’entreprise en novembre

FatFace a nommé un nouveau directeur financier alors qu’il cherche à investir dans son équipe de direction.

Mike Rainer devrait rejoindre l’entreprise en novembre en tant que directeur financier, succédant à Will Crumbie, devenu en septembre directeur général du détaillant de mode lifestyle.

Crumbie a pris la barre lorsque l’ancienne directrice générale Liz Evans est partie pour rejoindre l’entreprise de vêtements George d’Asda en tant que directrice générale.

Rainer a précédemment travaillé avec Theo Paphitis Retail Group en tant que directeur financier du groupe.

Il est également ancien directeur général de Eat et directeur financier de Blue Inc et a occupé des postes de direction chez Mothercare et Selfridges.

En mars, FatFace a suscité la fureur après avoir demandé aux clients de garder un piratage majeur « confidentiel ».

Le détaillant a demandé aux clients de garder les nouvelles d’un piratage « strictement confidentielles » après les avoir avertis que leurs données personnelles pourraient avoir été volées.

FatFace a envoyé un e-mail aux clients les informant que leurs noms, adresses e-mail, adresses postales et détails partiels de carte peuvent avoir été exposés lors d’une cyber-attaque.

