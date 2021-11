Fatigué de gérer les cotisations de carte de crédit? Voici une carte avec une solution intégrée

Le suivi de toutes les transactions peut ne pas être possible pour chaque titulaire de carte, ce qui fait que le montant total dépensé dépasse la capacité de paiement.

Les avantages d’une carte de crédit sont gâchés si le titulaire de la carte commence à dépenser trop d’argent et finit par ne pas payer la totalité de la facture à temps ou le montant minimum à la date d’échéance. Comme le taux d’intérêt et les pénalités sur les montants impayés des cartes de crédit sont élevés, la mauvaise gestion des cartes peut accabler un titulaire de carte.

Pour éviter cela, les titulaires de carte ne doivent pas dépasser leur capacité de paiement et essayer de payer la totalité de la facture ou au moins le montant minimum de la facture à temps.

Cependant, le suivi de toutes les transactions peut ne pas être possible pour chaque titulaire de carte, ce qui fait que le montant total dépensé dépasse la capacité de paiement.

Uni Pay 1/3ème Carte

Pour faciliter les choses pour les titulaires de carte, Uni Pay a apporté une carte 1/3, qui est la première carte de paiement ultérieur de l’Inde qui divise automatiquement les transactions en 1/3 sans intérêt. Il vise à résoudre intuitivement le problème de la liquidité à court terme sans imposer aux consommateurs des frais d’intérêt élevés.

Il offre également aux consommateurs la possibilité de convertir les transactions en « Payer en totalité » à la fin de la période de crédit gratuit de 30 jours et, en retour, les consommateurs peuvent profiter d’une récompense de 1 % sous forme de remise en argent.

A qui et comment peut-on se prévaloir de cette carte ?

Toute personne âgée de 21 à 60 ans et qui est présente dans le bureau de crédit avec un score de bureau de 760 et plus (également connu sous le nom de clients super prime) est éligible pour demander Pay 1/3rd. La carte est disponible pour les utilisateurs Android et iOS. Les clients doivent simplement télécharger l’application et demander la carte.

Comment réduire vos dettes si vous avez trop dépensé sur votre carte de crédit ce Diwali ?

Propulsé par Visa, Pay 1/3rd est à la fois une carte physique et une carte numérique. La carte physique fonctionne chez tous les détaillants qui acceptent les cartes Visa. La carte est livrée à l’utilisateur généralement dans les 4 à 5 jours suivant la demande, tandis que la carte numérique peut être utilisée instantanément après l’intégration pour les achats en ligne.

Limite de crédit

Pay 1/3rd card offre une limite de crédit de l’ordre de Rs 20 000 à Rs 6 lakh. Cela varie d’un client à l’autre et de leur profil de risque.

Modèle de revenus/intérêts, frais de retard

Les revenus de la société proviennent principalement des échanges, des revenus de ventes croisées, des revenus de subventions des partenaires marchands, des revenus d’intérêts lorsqu’un client convertit des transactions en EMI à plus long terme et des frais de retard.

Si les clients convertissent leurs factures en EMI ou en versements de plus longue durée, des frais d’intérêt de 14 à 18% seront appliqués. Dans Pay 1/3rd, le montant minimum dû doit être payé à chaque cycle de facturation, sinon l’emprunteur devra payer des frais de retard qui sont décidés en fonction de la dalle.

