Fatigué de la pollution et de l’agitation de Mumbai ? Visitez Coconut Garden

Jardin de noix de coco, Mumbai : Le Narali Baug (jardin de noix de coco) – anciennement connu sous le nom de Veer Ratna Baji Prabhu Deshpande Udyan – est un lieu de nombreuses attractions, de la vue panoramique sur le Sealink à la vue paisible et pittoresque de la plage et du ciel. La brise qui fait se balancer les cocotiers, les magnifiques couchers de soleil et le bruit des vagues constituent un régal sensoriel dans ce jardin situé dans le parc Shivaji dans la zone de silence de Dadar (ouest) à Mumbai, selon un rapport publié dans IE. Le jardin s’appelle à juste titre le Narali Baug car il contient 185 cocotiers, ce qui n’est pas une surprise en soi car il est situé le long de la côte et à seulement 10 mètres de la mer.

Le jardin est l’endroit idéal pour une escapade pour les résidents et les touristes de la ville et des environs, car il semble loin de la pollution et de l’agitation quotidienne d’une journée typique à Mumbai. De plus, le jardin se vante également d’avoir quelque chose pour les personnes de tous les groupes d’âge, a ajouté le rapport. Bien qu’il s’agisse d’un endroit idéal pour les personnes âgées pour se promener le matin et le soir, la proximité de la mer en fait un cadre romantique pour les couples. Le jardin dispose également d’un grand espace pour que les enfants puissent faire du vélo ou courir. Il y a aussi des balançoires, des toboggans et des balançoires pour que les enfants puissent jouer, tandis que les personnes qui se concentrent sur la remise en forme peuvent profiter de la salle de sport ouverte.

Les bancs et l’herbe sont l’endroit idéal pour s’asseoir tranquillement et profiter du soleil ou de la brise ou peut-être d’un bon livre, et des séances de yoga sont également organisées pour l’engagement de certains visiteurs.

Les visiteurs peuvent entrer dans le jardin des deux côtés, selon le rapport, l’entrée principale étant située en face du terrain du parc Shivaji et la deuxième entrée située en face du sanctuaire Chaitya Bhoomi où le Dr BR Ambedkar avait été incinéré.

En entrant par l’entrée principale, les visiteurs peuvent admirer une immense arche dans le jardin qui a été érigée par le Swami Narayan Temple Trust il y a plus de 12 ans, et elle présente 1 008 idoles sculptées de Lord Ganesh dans différentes poses. Juste derrière l’arche se trouve le Bandra-Worli Sealink. Une allée en béton divise le jardin en deux parties, l’une recouverte d’herbe verte et l’autre de terre rouge.

Le jardin dispose également de lumières LED multicolores pour le rendre sûr et adapté à une visite après la tombée de la nuit.

