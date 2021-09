Fatima Bint Mubarak Ladies Sports Academy honore les diplômées du département d’éducation physique de l’Université des Emirats Arabes Unis

L’Université des Émirats arabes unis assiste à une cérémonie d’honneur exceptionnelle des premières femmes diplômées exceptionnelles et remarquables du département d’éducation physique. Cette formidable cérémonie d’honneur a été accueillie et organisée par la généreuse Fatima Bint Mubarak Ladies Sports Academy.

Sur cette base significative, un protocole d’accord a été signé entre les deux parties concernant la coopération, l’échange d’expériences scientifiques et pratiques, ainsi que la contribution à la sensibilisation à l’importance de la santé et de l’éducation physique pour l’une des premières fois dans l’histoire de ÉMIRATS ARABES UNIS. Ce mémorandum indispensable et mutuel a été possible car les deux parties souhaitent développer la coopération et renforcer les partenariats stratégiques existants entre elles afin de soutenir le sport féminin et plus particulièrement le sport féminin émirati. Ce mémorandum impressionnant conduira à de superbes résultats impactant le collectif des EAU, le tout conformément à la politique et à la stratégie des deux parties, ainsi qu’à la réalisation de leurs aspirations futures.

Le groupe sans précédent d’étudiantes magistrales a reçu avec succès leurs diplômes bien mérités par Son Excellence Amal Al Afifi, membre du conseil d’administration de la Fatima Bint Mubarak Ladies Sports Academy, ainsi que par le docteur Najwa Al Hosani, vice-doyenne du Collège de l’éducation sur le au nom de l’Université des Émirats arabes unis. Les premiers étudiants pionniers qui ont obtenu leur diplôme avec mention d’excellence dans le département d’éducation physique sont : Munira Jalal Ahmad Ali Al Raeesi, Mouza Mohamed Rashif Al Nafakh Al Habsi, Kholoud Hussein Mohamad Hassan Al Ali et Amal Khamees Mohamad Ali Al Abdouli.

La distinguée Académie Fatima Bint Mubarak est toujours déterminée à fournir les meilleurs résultats, sous le généreux soutien de Son Altesse Sheikha Fatima Bint Mubarak, Mère de la Nation, Présidente de l’Union générale des femmes, Présidente du Conseil suprême pour la maternité et l’enfance et suprême Présidente de la Family Development Foundation. Faire du sport un élément indispensable dans la vie quotidienne des femmes émiraties de tous âges, origines et conditions physiques, c’est ce que l’Académie s’efforce de réaliser. Ce dernier espère encourager les femmes émiraties exceptionnelles à adopter un mode de vie sain et actif, mais également promouvoir les valeurs de l’esprit sportif auprès du public des Émirats arabes unis.

À cet égard, le rôle d’organisations de premier plan, telles que l’Université des Émirats arabes unis, intervient pour renforcer le rôle des femmes et en particulier des femmes émiraties pour la première fois dans les domaines de l’éducation, ainsi que pour renforcer la recherche scientifique à l’échelle internationale en plus du Moyen-Orient. . L’objectif ultime est également de fournir un environnement scientifique adapté capable d’établir une solide tradition de recherche scientifique dans divers domaines, et de contribuer également au développement de la communauté locale et de fournir des services de réadaptation diversifiés afin de contribuer au développement des individus de tous les domaines dans les Emirats Arabes Unis. Pour l’une des premières fois dans l’histoire du sport féminin émirati, et grâce au partenariat de l’Université des Emirats Arabes Unis avec Fatima Bint Mubarak Ladies Sports Academy, l’objectif est d’accorder un maximum d’avantages de ces différentes initiatives phares qui profiteront à la Fatima Bint Mubarak Ladies Sports Academy et ses affiliés.

À cet égard, Son Excellence Amal Al Afifi a exprimé sa grande satisfaction à l’égard des meilleurs diplômés en déclarant : « L’Académie s’est organisée et coordonnée avec l’Université des Émirats arabes unis afin de développer des programmes de formation pour les excellents étudiants inscrits dans le Service d’éducation physique, selon des conditions particulières, comme bon nous semble. Nous avons également invité les étudiants principaux à se joindre à des programmes établis et à assister à des événements éducatifs et communautaires liés au domaine de l’éducation physique. Nous nous sommes également efforcés d’inviter et d’attirer des étudiants extraordinaires des citoyens des Émirats arabes unis, qui sont ambitieux et déterminés à poursuivre leur parcours éducatif et à atteindre des niveaux avancés en sciences. À cet égard, nous avons intensifié nos efforts de coopération avec l’équipe du personnel universitaire, qui a satisfait à tous les besoins et exigences nécessaires à la réussite du projet. Ils ont également fourni avec succès des laboratoires scientifiques équipés, des salles de classe et des installations sportives qui sont importantes pour le processus éducatif. De plus, je tiens à les remercier au nom de l’Académie pour tous leurs efforts passés et ce qu’ils ont fait au cours de la dernière période.

Le Dr Najwa Al Hosani a également déclaré avec appréciation le premier groupe exceptionnel du département d’éducation physique: «Aujourd’hui, nous sommes fiers d’honorer des étudiantes qualifiées qui sont entièrement équipées scientifiquement et pratiquement afin de commencer leur parcours de carrière superlatif dans les établissements d’enseignement et dans centres de sport et d’entraînement. Nous tenons également à exprimer nos généreux remerciements au soutien illimité que nous a fourni la Fatima Bint Mubarak Ladies Sports Academy, qui a eu un impact positif immense en encourageant les femmes émiraties exceptionnelles à continuer d’exceller et de réussir, au service de nos EAU bien-aimés. “

Le Dr Najwa Al Hosani a également évoqué, pleine de délices à l’égard des excellentes diplômées émiraties : beaucoup d’efforts pour autonomiser les femmes émiraties. Cela est possible grâce à la fondation laissée par Son Altesse Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, que son âme repose en paix qui a toujours veillé à ce que les femmes émiraties reçoivent le soutien dont elles ont besoin et qu’elles méritent.

En savoir plus sur l’application Sport360