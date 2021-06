Fatima Diame atteint la longueur minimale olympique à Castellón (6.82)

29/06/2021 à 20:34 CEST

La Valencienne Fatima Diame a atteint ce mardi la note minimale en saut en longueur participer aux Jeux olympiques de Tokyo en sautant juste les 6,82 mètres requis, avec un downwind à la limite de 2,0 m/s, lors du meeting d’athlétisme de Castellón, la dernière chance d’y parvenir.

Diame, de Valence CA, l’a réalisé lors de la sixième et dernière tentative du concours et après avoir lutté contre plusieurs blessures au genou. Ces 6,82 n’étaient que le minimum olympique. Et le downwind (2.0) est le maximum autorisé.

“Quand je me suis blessé, j’ai pensé à arrêter & rdquor;, se souvient le sauteur entraîné par Rafa Blanquer, l’entraîneur qui a dirigé la carrière de sauteurs comme Niurka Montalvo ou Concha Montaner.

“Je suis très contente. Je savais que je pouvais le faire et ça a été une année très difficile parce que j’ai été de blessure en blessure, mais ces dernières semaines j’ai pu très bien m’entraîner. En m’entraînant, je l’avais déjà sauté et maintenant je l’ai atteint, en me dépêchant au maximum, mais je l’ai atteint “, a-t-il déclaré dans des déclarations publiées par la Fédération valencienne d’athlétisme.

Diame passe de la septième à la troisième place du classement espagnol de tous les temps, derrière la également Valencienne Niurka Montalvo (7,06) et Concha Montaner (6,92).

“L’année dernière, j’ai eu beaucoup de blessures et j’étais assez mauvais. Ce n’est pas maintenant que je me concentre davantage. C’est que j’enchaîne blessure sur blessure, mais je n’ai jamais perdu l’envie de m’entraîner. Ana (Peleteiro) m’a donné des conseils, pour profiter de cela, ce qui est très agréable, pour m’entraîner, ne pas regarder les autres. C’est une très bonne amie”, reconnaît-il.

“Il y a beaucoup derrière ce minimum. J’ai quitté le court intérieur blessé et à l’extérieur, quand j’étais à mon meilleur, je me suis encore blessé au genou. À ce moment-là, j’ai pensé à arrêter. Mais grâce à mes entraîneurs et mon kiné et mon copain j’ai pu m’en sortir et j’ai atteint le minimum”, confie Diame.