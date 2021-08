Fátima Molina explose “Elle a tout perdu dans un accident de construction !” | Instagram

La “actrice de feuilleton” Quoi “Tu te rappelles de moi?“et des séries comme” El D! ablero “, Fátima Molina, s’exprime après la forte mésaventure qu’elle a vécue la semaine dernière lorsqu’elle s’est retrouvée à l’intérieur de son immeuble à Coyoacán : ” Dans mon cas, tout est perdu. ”

Fátima Molina, traverse des moments difficiles après que l’immeuble où elle habitait ait présenté une forte explosion qui l’a laissée sous le choc et heureusement “indemne”, cependant, elle fait face à certains signes qui indiqueraient qu’elle a utilisé des “influences” pour sauver ses affaires de l’endroit , entre autres détails qui lui sont attribués.

L’incident, qui a enregistré environ 22 blessés et une victime, n’a fait qu’une forte impression à l’interprète de “couronne de Lydie“, dans la première saison du feuilleton”La doña“de Telemundo, avec Aracely Arámbula, partage un message via Twitter.

Fatima Molina, a clairement indiqué à tout moment qu’il s’était aligné sur les instructions des autorités et de la protection civile, après avoir joué dans l’une des expériences les plus compliquées de sa vie.

Juste pour préciser, je n’ai pas déménagé ni utilisé mes « influences » pour retirer mes affaires de l’appartement dans lequel j’habitais, comme le dit une personne que je ne connais pas, et qui visiblement ne me connaît pas.

Vous pourriez être intéressé par Fátima Molina en état de choc, elle vit l’effondrement d’un immeuble à Coyoacán

J’ai pris ce que les autorités m’ont permis comme beaucoup d’autres voisins, vous pouvez lire au début de son message dans lequel elle fait référence à ce qui a été mentionné à son sujet et à la situation à laquelle elle est confrontée.

Aussi, l’interprète de “Qui m@t0 une Sara ?”, née le 9 mars 1982, a lancé un appel attentif à ses followers “à ne pas croire aux mensonges ou aux dictons vérifiés”.

Je suis entré seul dans le département avec seulement la poursuite et l’expertise, personne d’autre. Toujours avec les protocoles qu’ils nous indiquent.

Cela peut vous intéresser A-t-il mis sa vie en danger ? Fátima Molina, actrice de Te souviens-tu de moi

Le natif d’Ensenada, en Basse-Californie, Molina Vargas, a lancé un message pour toutes ces personnes qui ont spéculé au milieu de ce moment, et demande d’arrêter de mentir et aussi de croire aux faux commentaires.

Je n’ai pas non plus passé l’endroit quatre fois parce que je n’y ai pas été autorisé. Il ne négligerait jamais une autorité, a-t-il souligné sans ambages

La actrice de cinéma, qui s’est démarqué dans le long métrage “Sueño en otro lengua” réaffirme qu’il a attendu son tour comme tout le monde pour être autorisé à entrer pour sauver certaines de ses affaires.

Je me suis inscrit comme tout le monde, j’ai fait la queue comme tout le monde et j’appartiens à l’immeuble et à l’étage d’où provenait la fuite de gaz, et je devais être à l’intérieur de l’appartement quand le s! Ni3str0 s’est produit, a-t-il déclaré.

Pendant les premières minutes après l’incident, les caméras ont réussi à capturer l’actrice de 35 ans, cependant, à ce moment-là, il lui était impossible d’exprimer quelque chose devant les caméras car elle était en état de choc et serait protégée par le soutien des membres de la famille, a rapporté.

Petit à petit, Fátima Ileana Molina Vargas a établi un contact avec ses abonnés via les réseaux sociaux et où elle a partagé des mises à jour sur son cas, ainsi que remercié les échantillons de soutien au milieu de ce moment difficile dans lequel elle a déclaré : ” Il a tout perdu.”

Cela peut vous intéresser Laura Bozzo accumule les accusations, “elle a essayé de m’ôter la vie”

Heureusement, le “ancien élève de La Academia“Elle a réussi à s’en sortir indemne et c’est quelque chose dont elle est reconnaissante tout d’abord puisque” le matériel va et vient “, a-t-elle commenté à ses followers : ” Des câlins et beaucoup de pa’todos d’amour ” ont pris fin.