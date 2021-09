Fátima Molina réapparaît après l’explosion de l’immeuble où elle habitait

Fatima Molina a avoué qu’elle est maintenant plus calme après la situation qui l’a obligée à sortir ses affaires de l’appartement dans lequel elle vivait.

“Je vais bien, je viens d’expliquer ce que je devais expliquer dans mes réseaux, la plupart d’entre nous vont très bien, nous continuons à vérifier les choses, ce sont de longs processus, mais nous continuons à travailler et c’est l’important, que la plupart des nous sommes en bonne santé”, a-t-il déclaré à la presse lors de son passage sur le tapis rouge d’un événement en CDMX.

De la même manière, elle a avoué que son travail l’a soutenue face à cette mauvaise expérience. “La vérité est que je vais bien, aujourd’hui je suis calme, avec beaucoup de désir de continuer à travailler, après deux jours j’ai continué à travailler parce que ça devait être comme ça et parce que c’est comme ça dans cette course, mais je se sentir bien et c’est le plus important de tout ».