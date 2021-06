Fation Dautai : le chef présumé du crime albanais nommé – Exclusif | Royaume-Uni | Nouvelles

Fation Dautai, 36 ans, a perdu un recours devant la Commission spéciale de recours en matière d’immigration (SIAC), après que sa carte de séjour a été révoquée par le ministère de l’Intérieur. C’est alors que le ministère de l’Intérieur et la National Crime Agency (NCA) affirment qu’il nie être capable de “violence extrême” et “un membre influent” d’un réseau criminel albanais basé à Londres et impliqué dans l’importation de cocaïne, la production de cannabis, le trafic d’êtres humains et l’argent. blanchiment.

Une ordonnance d’anonymat, qui signifiait qu’il ne pouvait être nommé que B9, est restée en place jusqu’à aujourd’hui, lorsqu’elle a été levée par la juge Elizabeth Laing à la Cour d’appel.

Nous pouvons maintenant révéler que le gangster présumé sans “empreinte financière” au Royaume-Uni possède un piano-bar en Albanie.

M. Dauti, également connu sous le nom de Fation Dautaj, a obtenu un permis de séjour temporaire en 2012, car il était marié à un ressortissant letton de l’UE.

Il est devenu permanent en août 2017, mais le ministère de l’Intérieur l’a révoqué en septembre 2019, sur la base des renseignements de la NCA, qui enquêtait sur son réseau, mais n’avait pas pu l’inculper.

M. Dauti nie toute implication dans le crime et a fait valoir lors de l’appel qu’il connaissait simplement la société ou était lié à plusieurs autres membres de gangs nommés dans le jugement.

Il s’agit notamment du cousin Alket Dauti, 33 ans, qui a été arrêté par des agents de l’ANC en juin 2018 à Penge, dans le sud de Londres, deux mois après avoir rencontré M. Dauti, avant d’être extradé vers la Belgique en janvier 2019 pour purger une peine de 10 ans pour trafic d’êtres humains.

En mars, les juges de la SIAC ont accepté les déclarations du ministère de l’Intérieur et de la NCA selon lesquelles M. Dauti resterait impliqué dans le crime et constituerait une “menace grave pour la sécurité et la sûreté publiques”, s’il était autorisé à rester.

L’appel a appris qu’il n’avait qu’un seul compte bancaire au Royaume-Uni, financé par des paiements en espèces et des revenus limités d’une entreprise de lofts, mais qu’il appréciait les discothèques, les produits de marque et les véhicules haut de gamme, y compris une Bentley, une Range Rover et une Jaguar, loués à un revendeur de drogue affaires.

L’appel a entendu des témoignages sur une attaque contre un videur bulgare devant une boîte de nuit à Seven Sisters aux premières heures du 21 octobre 2012, lorsqu’un portier a été poignardé près du cœur, mais a survécu.

CCTV a montré M. Dauti se bagarrant avec le videur et il est retourné en Albanie immédiatement après l’attaque.

Il a été arrêté et inculpé de GBH à son retour, mais l’audience a été informée que le personnel de la porte avait retiré ses déclarations alors qu’il affirmait qu’il craignait M. Dauti et avait été payé pour ne pas coopérer avec la police.

Il a comparu devant le tribunal de la Couronne de Blackfriars inculpé de GBH dans le cadre de l’agression au couteau en mars 2013, mais l’accusation a été retirée en raison du manque de preuves.

M. Dauti a déclaré à l’audience de la SIAC qu’il était là la nuit, mais qu’il n’était pas impliqué dans les coups de couteau.

Il a fait valoir que l’interdiction lui causait, ainsi qu’à sa femme, une “réelle détresse” et qu’il souhaitait reprendre sa vie avec elle au Royaume-Uni, alors qu’il se trouve maintenant à Tirana, en Albanie, où il possède un piano-bar.

Des photos de M. Dauti avec une kalachnikov et un pistolet israélien ont été trouvées sur son téléphone lors d’un contrôle aux frontières à Douvres, a appris la SIAC.

Martin Matthews, directeur des opérations de la NCA, a déclaré lors de l’audience de 2017, que M. Dauti était considéré comme le “leader” du réseau albanais.

Il a déclaré que plusieurs arrestations avaient été effectuées, des kilos de cocaïne saisis et des immigrants illégaux détenus, au cours d’enquêtes sur le réseau, mais il y avait peu de preuves admissibles pour arrêter M. Dauti.

Le jugement disait: “M. Matthews a décrit (Dauti) comme étant identifié en 2017 comme un sujet d’intérêt, étant évalué comme étant le chef, d’un groupe ethnique-albanais du crime organisé (OCG) qui était activement engagé dans l’importation de drogue, le blanchiment d’argent et le trafic de migrants dans toute l’Europe.

« En août 2017, M. Matthews est devenu le SIO adjoint pour l’opération impliquant B9, devenant plus tard son SIO.

“L’opération s’est non seulement concentrée sur B9, mais aussi sur ceux qui sont considérés comme ses associés criminels et les membres de l’OGC au sens large.

“L’exercice s’est avéré très fructueux avec des preuves et des renseignements recueillis à la suite de l’enquête menant directement à de nombreuses arrestations, à la saisie de kilos de drogue de classe A et à la détention de migrants illégaux.

Malgré cela, cependant, les preuves admissibles des activités criminelles de B9, qui pourraient conduire à son arrestation et à des poursuites, étaient limitées.

“L’équipe chargée du dossier a donc cherché une stratégie alternative pour perturber les activités criminelles de B9

“Le fait qu’il ait pu rester légalement au Royaume-Uni a été évalué comme conférant à B9 un statut plus élevé que les autres criminels qui étaient présents illégalement.”

M. Dauti est arrivé au Royaume-Uni à l’âge de 14 ans.

Après l’affaire de coups de couteau, il est brièvement retourné à Tirana, où il y a eu un attentat à la vie au Piano Bar le 15 septembre 2013, lorsque sept coups de feu ont été tirés, l’ayant touché à la jambe.

Il a fait la une des journaux en Albanie, les journaux spéculant qu’il était lié aux coups de couteau, aux “activités du crime organisé à Londres” ou à une vendetta familiale.

Les avocats de M. Dauti ont fait valoir que même s’il n’était pas impliqué dans le crime organisé, s’il était identifié, ceux qui le sont pourraient le croire à tort, faisant de lui une cible possible pour de véritables criminels ayant des intérêts commerciaux dans la drogue.

Le Sunday Express a soutenu avec succès que les criminels organisés ne sont susceptibles de blesser ou de tuer des rivaux qui les ont croisés qu’en leur perdant de l’argent, par le biais d’activités d’informateurs ou dans le cadre de querelles.

Il a également été soutenu qu’il était dans l’intérêt public que son identité soit connue, en raison de liens présumés avec le trafic d’êtres humains, ce qui pourrait lui permettre de rentrer illégalement dans le pays, et en raison du fait que son nom est enregistré en Albanie depuis 2013 .

M. Dauti a demandé à la SIAC de maintenir son ordre d’anonymat, mais le président de la SIAC, le juge Robert Jay, l’a levé après avoir accepté nos représentations.

Cependant, M. Dauti a immédiatement interjeté appel devant la cour d’appel, mais n’a fourni aucune autre preuve expliquant pourquoi sa vie serait en danger, et le tribunal a rejeté la demande aujourd’hui.

M. Dauti a également déposé un recours devant la Cour d’appel contre le refus de la SIAC de l’autoriser à rentrer dans le pays.