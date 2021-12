Fats Domino demande « Combien de temps » dans la session d’enregistrement de Early Crescent City

Tous les quelques mois, une fois qu’il avait atteint le grade de hitmaker R&B, Antoine Domino « graisses » s’installerait au J&M Studio, au 838 North Rampart Street dans sa ville natale bien-aimée de la Nouvelle-Orléans. C’était l’installation dirigée par l’ingénieur, propriétaire de studio et géant de l’industrie Cosimo Matassa, et c’est vraiment devenu un creuset du phénomène naissant du rock’n’roll.

Presque tous les plus grands succès de Fats pour le label hollywoodien Imperial y ont été enregistrés, ainsi que Petit Richard‘s for Specialty et côtés séminal par Clarence « Frogman » Henry, Prix ​​Lloyd, et Guitar Slim. En novembre 1951, avec deux succès à son actif dans « The Fat Man » et « Every Night About This Time » – et un troisième en route avec « Rockin’ Chair » – Domino a effectué sa quatrième et dernière visite de l’année à J&M.

Le guitariste Harrison Verrett, le bassiste Billy Diamond, Cornelius Coleman à la batterie et les saxophonistes Wendell Duconge et Robert « Buddy » Hagans l’ont accompagné lors de la session. C’était la date de la piste qui donnerait le premier R&B n°1 de Fats, « Goin’ Home », qui est devenu de loin son plus gros succès jusqu’à présent avec un palmarès de 20 semaines et, comme « The Fat Man », une certification or.

Les quatre faces enregistrées ce jour-là comprenaient également l’un des nombreux singles de Domino avec une seule semaine de classement à son nom, « How Long ». Il a été annoncé comme l’un des « Red Hot Imperial R&B Records » du jour avec « Gumbo Blues » de Smiley Lewis et « Rockin’ and Rollin’ #2 » de Lil’ Son Jackson. La sortie de Fats est entrée dans la liste des meilleures ventes nationales sur la page Top Rhythm & Blues Records du Billboard au n ° 9 dans le numéro du 13 décembre 1952, sa seule semaine sur la liste.

Le « How Long », écrit par Fats avec Al Young et produit par l’omniprésent Dave Barthélemy, était un numéro résolument blues, d’un style plus brut que de nombreux singles Domino. Il a été soutenu par l’instrumental « Dreaming », qui a été mis en évidence par le saxophone et le piano et n’a été enregistré que deux sessions plus tard, en septembre 1952.

