Fauci a déjà fait valoir que les expériences dangereuses de «gain de fonction» valaient le risque d’une pandémie .

Le conseiller de la Maison Blanche sur les coronavirus Anthony Fauci a fait valoir il y a des années que la recherche virale dangereuse de « gain de fonction » valait le risque d’une pandémie, une affirmation qui a refait surface au milieu d’un examen minutieux du rôle de Fauci dans le financement d’expériences potentiellement similaires à Wuhan, en Chine pendant plusieurs années.

Dans l’article, publié dans mBio en 2012, Fauci a écrit sur le moratoire fédéral alors récent sur le financement d’expériences de gain de fonction ; dans ces procédures, les virologues augmentent la pathogénicité et / ou la transmissibilité d’un virus pour déterminer son potentiel à infecter les êtres humains.

Posant le scénario d’un scientifique qui mène de telles recherches mais qui « devient infecté par le virus, ce qui conduit à une épidémie et déclenche finalement une pandémie », a écrit Fauci : « Beaucoup posent des questions raisonnables : étant donné la possibilité d’un tel scénario, cependant à distance – les expériences initiales auraient-elles dû être réalisées et/ou publiées en premier lieu, et quels ont été les processus impliqués dans cette décision ? »

“Les scientifiques travaillant dans ce domaine pourraient dire – comme je l’ai d’ailleurs dit – que les avantages de telles expériences et les connaissances qui en résultent l’emportent sur les risques”, a-t-il soutenu. «Il est plus probable qu’une pandémie se produise dans la nature, et la nécessité de rester en avance sur une telle menace est la principale raison pour laquelle une expérience peut sembler risquée.»

Fauci est le directeur des National Institutes for Allergy and Infectious Diseases depuis plusieurs décennies. Un examen minutieux renouvelé ces dernières semaines a été appliqué au financement par cette agence, via une organisation à but non lucratif américaine, d’expériences sur les coronavirus à Wuhan, en Chine, dans les années qui ont précédé la pandémie.

Wuhan est la ville dans laquelle le gouvernement chinois a identifié pour la première fois une épidémie de COVID-19 sur un marché humide à quelques kilomètres de l’Institut de virologie de Wuhan où les expériences en question avaient eu lieu.

