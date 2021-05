Fauci a demandé une recherche sur le «gain de fonction» en 2012, a déclaré que cela valait le risque de pandémie ⋆ 10z viral

par Matt Margolis, PJ Media :

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et conseiller médical de Joe Biden, a défendu la recherche controversée sur le «gain de fonction» en 2012, et a déclaré que la recherche valait le risque d’une pandémie.

« Dans une tournure des événements improbable mais concevable, que se passe-t-il si ce scientifique est infecté par le virus, ce qui conduit à une épidémie et déclenche finalement une pandémie ? Fauci a écrit dans un article de l’American Society for Microbiology en octobre 2012, qui a été rapporté pour la première fois par The Australian. “Les scientifiques travaillant dans ce domaine pourraient dire – comme je l’ai d’ailleurs dit – que les avantages de telles expériences et les connaissances qui en résultent l’emportent sur les risques.”

La recherche sur le gain de fonction consiste à extraire des échantillons de virus naturels d’animaux et à les fabriquer pour infecter les humains en vue du développement de traitements et de vaccins.

Cette révélation étonnante vient dans la foulée des chercheurs soulevant de nouvelles questions sur les origines du virus COVID-19. Cela vient également après l’admission récente du Dr Fauci que les National Institutes of Health (NIH) ont envoyé 600 000 $ à l’Institut de virologie de Wuhan pour des recherches sur la transmissibilité des coronavirus de chauve-souris à l’homme, et sa concession selon laquelle COVID-19 pourrait ne pas être d’origine naturelle après avoir insisté pendant plus d’un an que c’était le cas. Plus tôt cette semaine, Facebook a fait un renversement inhabituel de sa politique d’interdiction des publications suggérant que COVID-19 pourrait provenir d’un laboratoire chinois. Un rapport du House GOP a également révélé que « des preuves circonstancielles importantes soulèvent de sérieuses inquiétudes quant au fait que l’épidémie de COVID-19 pourrait avoir été une fuite de l’Institut de virologie de Wuhan », et que le travail financé par le NIAID du Dr Anthony Fauci là-bas « semblait directement ou indirectement impliquent des recherches controversées sur le « gain de fonction ».

