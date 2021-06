Fauci a promis qu’il ferait pression sur Trump pour que DeSantis ferme les gymnases, les bars et les plages 10z viral

Un échange d’e-mails entre Anthony Fauci et un médecin de Floride à partir de mars 2020 montre que Fauci a promis de faire pression sur le président de l’époque, Donald Trump, pour intimider le gouverneur de Floride Ron DeSantis afin qu’il ferme les gymnases, les bars et les plages. Les deux médecins ont fait rage contre les citoyens exerçant leur liberté individuelle, Fauci déclarant avoir crié lors d’entretiens télévisés “2 à 5 fois par nuit” lorsqu’il voyait des jeunes s’amuser.

Dans les courriels, qui ont été obtenus en vertu d’une demande de la Freedom Of Information Act, un spécialiste du VIH de Floride nommé Doug Brust se déclare en « première ligne », ainsi que « frustré » et « en colère ». Brust a déclaré: “Sur le chemin du retour, les gymnases, les bar-grills et les restaurants sont toujours pleins à craquer. Oui, les bars sont fermés en Floride, mais s’ils servent de la nourriture (ce qu’ils font tous), ils sont ouverts. Rép [sic] tant pis pour la « suggestion » de capacité de 50 %.

Brust est allé se plaindre des amateurs de plage et a déclaré qu’il avait envoyé des lettres à DeSantis exigeant que l’État ferme les plages, les gymnases et les restaurants. « Je suis le docteur VIH ici. Je le suis. Vous savez à quel point je prends soin de mes patients au sérieux. j’ai [redacted]. Je mets ma vie en jeu pour que les gens puissent aller pomper du fer, boire de la bière, manger un hamburger et bronzer », a déclaré Brust.

En réponse, Fauci a écrit : « Doug : Merci pour la note. J’ai beaucoup insisté sur les EPI et comme vous le savez peut-être, le POTUS a impliqué le ministère de la Défense pour fournir 5 millions de respirateurs N-95. Espérons que cela atténuera au moins une partie de la pénurie d’EPI. Concernant les bars et les plages, j’ai crié à la télé 2 à 5 fois par nuit pour dire à la jeune génération de commencer à prendre ça au sérieux.

Fauci a poursuivi: «Je suis très surpris que le gouverneur DeSantis n’ait pas complètement fermé les bars, même s’ils servent de la nourriture. A emporter uniquement. J’en parlerai à la réunion du groupe de travail demain. Prends soin de toi s’il te plaît. Vous êtes un guerrier de première ligne indispensable.

Aucune réponse publique n’a été émise par Fauci aux conversations accablantes contenues dans les e-mails.