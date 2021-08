Fauci a supervisé des expériences dangereuses et tortueuses sur des chiens 10z viral

par Paul Joseph Watson, Summit News :

« Fauci devient de plus en plus Dr. Evil. Encore et encore”

En plus de superviser le financement des expériences de gain de fonction sur les coronavirus à Wuhan, puis de mentir à ce sujet, il est maintenant apparu que le Dr Fauci était chargé de financer d’horribles recherches expérimentales sur les chiens, notamment en infectant délibérément les animaux avec des parasites connus pour être contagieux. humains.

Le rapport du White Coat Waste Project s’appuie sur des informations glanées à partir d’une demande de la FOIA qui a révélé que 400 000 $ avaient été injectés dans des expériences des National Institutes of Allergy & Infectious Disease pour infecter les beagles avec des parasites provenant de mouches piqueuses.

Le rapport décrit comment les chiens “ont enduré des mois de douleur, et une fois que les chercheurs en ont fini avec eux, ils ont été tués”.

L’ordre de travail du NIAID stipule que “28 beagles devaient être autorisés à développer des infections pendant trois mois avant d’être euthanasiés pour la collecte de sang”.

Les enregistrements obtenus dans le cadre de la demande FOIA montrent que les chiens ont « vocalisé la douleur » lors des expériences.

Torturer et tuer des chiens, les créatures les plus aimantes et les plus innocentes de la Terre, avec des parasites mortels qui sont également extrêmement dangereux pour les humains.

Ce type peut-il devenir plus méchant ?

Et après? Financer la recherche sur la température à laquelle il est préférable de rôtir les nouveau-nés ?

Décomposant le rapport, l’animateur de Fox News, Ben Domenech, a noté que “si le Dr Anthony Fauci pensait que Rand Paul était en colère contre lui, attendez que les militants pour les animaux voient cela.”

