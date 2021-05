Fauci admet qu’il ne porte qu’un masque à cause de l’optique après avoir dit à Rand Paul que c’était de la science ⋆ .

Le Dr Anthony Fauci a admis qu’il avait continué à porter un masque après avoir été vacciné pour des raisons d’optique, après avoir attaqué le sénateur Rand Paul pour avoir prétendu que c’était simplement du «théâtre».

Fauci est apparu mardi matin sur Good Morning America sur ABC, où il a discuté du récent changement de directives du CDC concernant le port de masques, en ce sens que l’organisation recommandait à toute personne qui avait été vaccinée contre le coronavirus de cesser de porter un masque, à l’intérieur et à l’extérieur, et sans distanciation sociale.

Répondant à George Stephanopoulos, qui a demandé à Fauci ce qui avait changé dans sa vie depuis les nouvelles recommandations, il a déclaré qu’il était désormais «beaucoup plus à l’aise» avec les gens qui le voyaient à l’intérieur sans masque. «Avant que le CDC ne modifie sa recommandation, je ne voulais pas donner l’impression que je donnais des signaux mitigés, mais étant une personne entièrement vaccinée, les chances que je sois infecté dans un environnement intérieur sont extrêmement faibles, et c’est la raison pour laquelle en maintenant, je me sens à l’aise de ne pas porter de masque parce que je suis complètement vacciné », a déclaré Fauci.

Le Dr Fauci admet que son port de masques à l’intérieur malgré le fait qu’il ait été vacciné était basé sur des images et non sur la science: «Je ne voulais pas avoir l’air de donner des signaux mitigés, mais étant une personne entièrement vaccinée, les chances que je sois infecté dans un environnement intérieur sont extrêmement faibles.» pic.twitter.com/UdJdhHvoR0 – Tom Elliott (@tomselliott) 18 mai 2021

Cela signifie que Fauci, qui est présenté comme un expert total sur le coronavirus, les masques, les vaccinations et tous les autres sujets concernant cette pandémie, s’est maintenant complètement contredit. En mars, le sénateur Rand Paul a grillé Fauci lors d’une audience, où il a cité un certain nombre d’études notant qu’après avoir été infecté par un coronavirus ou vacciné, les chances de réinfection étaient incroyablement faibles, et pourtant Fauci à ce moment-là recommandait toujours à tout le monde de porter un masquer. «Si nous ne propageons pas l’infection, n’est-ce pas juste du théâtre?» Demanda Paul. «Vous avez reçu le vaccin et vous portez deux masques, n’est-ce pas du théâtre?»:

Vous élaborez une politique basée sur des conjectures. Vous pensez que nous allons avoir des variantes, alors vous voulez que les gens portent un masque pendant encore quelques années. Vous avez été vacciné et vous défilez dans deux masques pour le spectacle. Vous ne pouvez plus le récupérer. Il y a pratiquement zéro pour cent de chances que vous l’obteniez … Vous défiez tout ce que nous savons sur l’immunité en disant aux gens de porter un masque qui ont été vaccinés. Au lieu de cela, vous devriez dire qu’il n’y a aucune science pour dire que nous allons avoir un problème.

LIRE LA SUITE: RAND PAUL: La recherche sur les chauves-souris de Wuhan de Fauci pourrait le rendre coupable de toute la pandémie de COVID-19

Fauci est allé sur la défensive, affirmant que des variantes du coronavirus pourraient entrer aux États-Unis, suggérant qu’ils pourraient réinfecter des personnes vaccinées ou déjà infectées. “Permettez-moi juste de dire pour mémoire que les masques ne sont pas du théâtre, les masques sont protecteurs”, a déclaré Fauci à l’époque. Il «n’était pas du tout d’accord» avec l’évaluation de Paul selon laquelle porter un masque était juste pour «réconforter les autres» une fois vacciné, mais c’est exactement ce qu’il a laissé entendre qu’il faisait dans son entretien de mardi.

. @ RandPaul évince le Dr Fauci sur le «théâtre» d’exiger des Américains déjà immunisés contre Covid de continuer à porter des masques. La réfutation ultime de Fauci: “Je ne suis pas du tout d’accord avec vous” pic.twitter.com/Ea0utSRUAb – Tom Elliott (@tomselliott) 18 mars 2021

National File a rapporté la semaine dernière que le père du sénateur Paul, le Dr Ron Paul, a appelé au limogeage de Fauci, disant aux auditeurs sur son podcast Liberty Report qu’il était une «fraude» et a mis en garde contre une restriction à long terme des libertés civiles suite à la pandémie.