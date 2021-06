Fauci affirme que les attaques contre lui sont des «attaques contre la science» – RedState ⋆ .

Le Dr Anthony Fauci, vous connaissez le gars très humble qui n’aime pas l’attention, a fait le tour des médias à la suite de la publication de ses e-mails, frappant tous les programmes possibles de CNN à MSNBC pour se justifier.

Bien sûr, il a choisi des points de vente très amicaux et solidaires.

Il a été embarrassé par Nicolle Wallace de MSNBC lors de sa première interview après la publication des e-mails. Elle a fait toutes sortes de tours pour lui, affirmant qu’il avait réussi « le test » de bien paraître après la publication de ses e-mails. Elle vit clairement dans une réalité alternative avec cette prise.

Il a en fait reçu de bonnes questions de Willie Geist de MSNBC. Les réponses de Fauci n’étaient pas bonnes, disant que nous ne devrions pas être accusateurs avec la Chine et que cela pourrait les faire reculer. C’était soit une réponse incroyablement naïve, soit Fauci agissant comme un apologiste du PCC.

Hier soir, Fauci est apparu avec Rachel Maddow et a donné une défense qui sentait vraiment l’orgueil. Selon lui, les inquiétudes concernant ses e-mails sont inappropriées et “une attaque contre la science”, a-t-il déclaré.

De la Colline :

« Je veux dire, c’est ce que c’est. Je suis un personnage public, je vais prendre les flèches et les frondes, mais ils sont juste – ils sont fabriqués, et c’est exactement ce que c’est », a ajouté Fauci, le chef de l’Institut national des allergies et Maladies infectieuses.

À quel point êtes-vous plein de vous-même pour penser que toute remise en question de vos actions est une « attaque contre la science ». Parce que lui, avec ses manières volte-face et ses erreurs sur beaucoup de choses, est l’incarnation de la science ? Cela joue sur le récit démocrate selon lequel les gens de droite sont «anti-science».

“Mon travail consistait à fabriquer un vaccin et à utiliser mon institut et ces scientifiques talentueux que nous avons là-bas et que nous finançons dans les différentes universités pour obtenir un vaccin hautement sûr et hautement efficace”, a-t-il poursuivi.

« Nous avons réussi, dit-il. « Tous les autres trucs ne sont qu’un type de distraction terrible et pas joyeux. Mais tout cela n’a aucun sens.