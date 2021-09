Fauci défend la décision du panel de la FDA de rejeter les troisièmes doses pour tous les Américains

in

Le Dr Anthony Fauci, grand spécialiste des maladies infectieuses, répond aux accusations du sénateur Rand Paul (R-KY) alors qu’il témoigne devant le comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites sur la colline du Capitole à Washington, DC, le 20 juillet 2021.

Le Dr Anthony Fauci a défendu la décision du panel de la Food and Drug Administration de rejeter l’offre d’un troisième rappel du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 à la population générale des États-Unis.

“Je ne pense pas qu’ils se soient trompés”, a déclaré dimanche le conseiller médical en chef de la Maison Blanche à “State of the Union” de CNN.

Fauci a ajouté qu’il soutiendrait une troisième dose si les données futures montraient qu’elle était efficace. Alors que la FDA continue de recueillir de nouvelles informations sur les rappels, convaincre les Américains non vaccinés de se faire vacciner reste la priorité.

Les commentaires de Fauci interviennent après que le comité consultatif de la FDA a voté vendredi contre l’administration de troisièmes injections du vaccin Covid-19 de Pfizer à tous les Américains, bien qu’ils aient recommandé des doses de rappel pour les personnes de 65 ans et plus et celles souffrant d’affections sous-jacentes.

La décision du panel de la FDA a ajouté à la confusion concernant les injections de rappel, après que le président Joe Biden a déclaré le mois dernier que les boosters seraient disponibles pour tous les Américains à partir de la semaine du 20 septembre.

“Je comprends pourquoi il pourrait y avoir de la confusion parce que je pense que les gens ne comprenaient pas la différence de planifier quelque chose et en fait quel élément de cela, quelle proportion vous allez réellement déployer, et c’est exactement ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré. “Rencontrez la presse” de NBC.

Il a ensuite déclaré à “This Week” d’ABC que l’administration avait fixé la date limite du 20 septembre comme espace réservé, en fonction des contributions de la FDA et des Centers for Disease Control and Prevention.

“Le plan était que nous devions être prêts à le faire dès qu’une décision serait prise”, a-t-il déclaré. “Et quand vous avez un plan, vous y fixez une date et vous dites:” Nous voulons pouvoir nous préparer à déployer la semaine du 20 septembre. “

Des données récentes en provenance d’Israël suggèrent que bien que l’efficacité du vaccin diminue avec le temps, une troisième injection de Pfizer six mois après une deuxième dose pourrait rétablir la protection contre l’infection à 95 %.

Au 18 septembre, plus de 181 millions d’Américains avaient été complètement vaccinés. Plus de 670 000 personnes sont décédées du Covid-19 dans tout le pays.

Des données sur les boosters de Moderna et Johnson & Johnson sont attendues dans les semaines à venir, a déclaré Fauci. Il a également déclaré “Cette semaine” qu’il y aura “certainement” un vaccin pour les enfants cet automne.