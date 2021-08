Fauci défend le masquage des enfants du K-3 pendant 18 mois dans la pandémie ⋆ 10z viral

Le Dr Anthony Fauci est apparu dans l’émission “Hugh Hewitt” lundi matin, où il a défendu de forcer les enfants de la maternelle à la troisième année à porter des masques.

Hewitt a demandé à Fauci pourquoi il n’était pas d’accord avec un article du Wall Street Journal du Dr Makary et du Dr Meissner, qui soutenait que masquer les enfants était abusif. Les médecins ont écrit qu’ils ne pouvaient trouver qu’une seule étude non concluante sur la question de savoir si les enfants portant des masques réduisaient réellement la transmission du COVID.

“Ce n’est évidemment pas confortable pour les enfants de porter des masques, en particulier les plus jeunes”, a déclaré Fauci. “Mais j’espère que ce sera une chose temporaire, suffisamment temporaire pour n’avoir aucun impact négatif durable sur eux.”

Il a cité la variante delta comme raison pour imposer des masques aux enfants, déclarant : « nous nous sentirions très mal si nous disions tout d’un coup d’accord, les enfants, ne portez pas de masques, alors vous découvrirez rétrospectivement que ce virus dans un très, une manière très étrange et inhabituelle de frapper vraiment les enfants très fort.

Fauci a déclaré que la seule façon pour les enfants d’être à l’école sans masque est que davantage de personnes se fassent vacciner, ignorant la liste sans cesse croissante d’endroits avec un mandat de masque quel que soit le statut de vaccination.

“Le moyen de sortir de tout cela est de faire vacciner autant de personnes que possible le plus rapidement possible”, a déclaré Fauci. « Si nous pouvions faire cela, le niveau de virus dans la communauté serait si faible que nous ne parlerions pas de choses comme le masquage à l’intérieur même pour les personnes vaccinées et le masquage à l’école. »

Hewitt a demandé à Fauci comment il pouvait justifier de masquer les enfants même avec les conséquences négatives et les effets secondaires pour les plus jeunes, se référant à nouveau à l’article du Wall Street Journal notant que le taux de transmission pour les enfants âgés de 5 à 17 ans était de 0,5 par million, soit environ 250 patients.

“Ils disent qu’il n’y a aucune preuve concluante que les enfants se transmettent la maladie, et ils disent qu’il y a des preuves concluantes sur les enfants atteints de myopie, les enfants ayant des troubles d’apprentissage, les enfants qui apprennent, je veux lire ceci, les dommages psychologiques possibles du masquage généralisé est une préoccupation encore plus grande », a déclaré Hewitt. « Les expressions faciales font partie intégrante de la connexion humaine, en particulier pour les jeunes enfants qui apprennent seulement à signaler la peur, la confusion et le bonheur. Couvrir le visage d’un enfant met en sourdine ces formes de communication non verbales, peut entraîner une interaction robotique et sans émotion.

Fauci a répondu: “Oui.” Lorsqu’il a été encore pressé, il a déclaré que la variante delta était différente mais qu’il reviendrait pour examiner les données.

«Je pense que tout dans cet article qui vient de sortir de Makary et Meissner, je pense, devrait être pris au sérieux. Mais nous ferions mieux de revenir en arrière et de nous assurer que ces données sont vraiment solides de la même manière que vous me le demandez, et je le ferai », a-t-il déclaré. “Je vais retourner au CDC et m’assurer que les données dont ils parlent sont vraiment solides.”

