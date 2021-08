Fauci dit aux participants du Sturgis Motorcycle Rally que la crise de santé « remplace » le besoin de faire « ce que vous voulez »

in

Le conseiller médical et épidémiologiste de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a fait part de ses inquiétudes concernant le prochain rallye de motos Sturgis dans le Dakota du Sud dimanche lors de l’événement « Meet the Press », réprimandant subtilement les participants alors que l’hôte Chuck Todd semblait suggérer qu’il pourrait s’agir d’un autre événement de « super épandeur » de coronavirus.

Les cas ont commencé à augmenter rapidement aux États-Unis dans la propagation de la variante delta, qui a également fait place à une petite variante connue sous le nom de variante « delta plus » qui a une mutation de la protéine de pointe qui peut provoquer un pic de transmissions. Les personnes vaccinées restent protégées contre les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus aux variantes de COVID-19, ont montré des études.

Fauci et Todd se sont demandé s’il était sage que les motocyclistes du Dakota du Sud se rassemblent compte tenu du contexte.

“Nous avons Sturgis, dans le Dakota du Sud, il y a actuellement un rassemblement de quelque 700 000 personnes”, a déclaré Todd.

Le taux de participation a été plus faible l’année dernière, a noté Todd, affirmant que cela avait encore conduit à “une épidémie massive dans les Dakotas”. Il a demandé à son invité ce qu’il attendait du rallye dans cette partie du pays cette année.

“Je suis très inquiet, Chuck, que nous allons voir une autre poussée liée à ce rallye”, a déclaré Fauci.

FAUCI : PERMETTRE AU VIRUS DE SE RÉPLIQUER POURRAIT FAIRE UNE « PIRE VARIANTE » QUI « POURRAIT IMPACT SUR LES VACCINÉS »

Alors que Fauci a déclaré qu’il était “compréhensible” que les gens “veuillent faire le genre de choses qu’ils veulent faire”, il a suggéré que les amateurs de rallye pensent au plus grand bien qui pourrait venir de rester à la maison.

“Il arrive un moment où vous faites face à une crise de santé publique, qui pourrait impliquer vous, votre famille et tout le monde que quelque chose remplace ce qui doit faire exactement ce que vous voulez faire”, Fauci, le chef de l’Institut national de l’allergie et des maladies infectieuses, a exhorté.

“Vous allez pouvoir le faire à l’avenir, mais maîtrisons cette pandémie avant de commencer à agir comme si de rien n’était”, a poursuivi Fauci. “Je veux dire, quelque chose de mauvais se passe.”

Les utilisateurs des médias sociaux n’étaient pas très satisfaits des conseils de Fauci.

“Oui, non”, a tweeté Becca Lower de RedState. « Nous ne devrions pas avoir des bureaucrates non élus qui nous disent quels sont nos droits, point final ! »

Plusieurs autres critiques ont noté que si les médias semblaient préoccupés par Sturgis, ils ont largement ignoré le festival Lollapalooza de Chicago et la célébration de l’anniversaire du président Obama ce week-end, où il a été vu danser sans masque dans une tente bondée. Les images ont fait surface après que son bureau a affirmé que la fête serait “réduite” pour les amis proches et la famille à la suite des réactions négatives de la semaine dernière.

MAINSTREAM MEDIA SILENCIEUX PENDANT QUE OBAMA DANSE SANS MASQUE DANS UNE TENTE ÉPONGEE

Il s’agit de la deuxième année consécutive que le rallye de Sturgis est ciblé par les médias comme un événement « super épandeur ». Des chercheurs du Center for Health Economics & Policy Studies de l’Université d’État de San Diego ont conclu que le rassemblement de l’été dernier représentait environ 266 000 cas de coronavirus.

Le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, R, a repoussé la statistique dans une déclaration cinglante.

“Sous couvert de recherche universitaire, ce rapport n’est rien de moins qu’une attaque contre ceux qui ont exercé leur liberté personnelle pour assister à Sturgis”, a déclaré Noem. « Comme on pouvait s’y attendre, certains dans les médias rapportent à bout de souffle ce modèle non évalué par des pairs, construit sur des hypothèses incroyablement erronées qui ne reflètent pas les faits et les données réels. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« À un moment donné, la modélisation universitaire nous a également dit que le Dakota du Sud aurait 10 000 patients COVID à l’hôpital à notre apogée », a-t-elle poursuivi. “Aujourd’hui, nous en avons moins de 70. J’attends avec impatience que de bons journalistes, des universitaires crédibles et des citoyens honnêtes rejettent ces absurdités.”

“Les médias ont menti sur l’événement pendant un an”, a déclaré Noem à “Fox & Friends” en mai, revisitant le récit des médias. “Ils l’ont qualifié de super-épandeur. Ce n’était pas vrai. Nous avons continuellement reculé. Et je suis heureux que certains de ces faits soient révélés. Tout est politique. Nous avons fait des tests dans cette communauté pendant des semaines après .”