Fauci dit que le manque de gravité précoce d’Omicron est « un peu encourageant »

Le conseiller médical en chef du président Biden a déclaré dimanche que les symptômes de la dernière variante de COVID-19 omicron sont « un peu encourageants ».

« Il est clair qu’en Afrique du Sud, omicron a un avantage de transmission », a déclaré le Dr Anthony Fauci à Jake Tapper sur l’état de l’Union de CNN, attribuant un pic de cas de COVID en Afrique du Sud à la nouvelle variante.

« Jusqu’à présent, il ne semble pas qu’il y ait un grand degré de gravité, mais nous devons vraiment faire attention avant de déterminer qu’il est moins grave ou qu’il ne cause vraiment aucune maladie grave comparable au delta, », a déclaré le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

À l’heure actuelle, « les signaux sont un peu encourageants en ce qui concerne la gravité, mais encore une fois, il faut garder son jugement jusqu’à ce que nous ayons plus d’expérience », a-t-il expliqué.

Fauci a ensuite profité de l’occasion pour pousser les boosters COVID-19 pour lutter contre la propagation de l’omicron, affirmant que le vaccin supplémentaire serait « vraiment essentiel pour déterminer si nous pourrons ou non gérer cela ».

Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a confirmé dimanche que la Food and Drug Administration était « déjà en discussion sur la rationalisation de l’autorisation » d’un vaccin spécifique à l’omicron.

Un médecin sud-africain qui a aidé à découvrir la nouvelle variante a décrit les symptômes d’omicron comme « extrêmement légers » la semaine dernière.

